Human Age hará su primer webinar en español: “Liderazgo Femenino en Tiempo de Crisis”

El próximo miércoles 24 de marzo se realizará el webinar del ciclo Human Age en español, impulsado por ManpowerGroup y ONU Mujeres. El título del seminacio es “Liderazgo Femenino en Tiempo de Crisis”.

Referentes locales y regionales, conversarán acerca de los retos que se están presentando en materia de liderazgo y género en momentos de crisis, así como las tendencias a tomar en cuenta para lograr un mundo del trabajo más inclusivo e igualitario.El evento, que irá de 15:30 a 17:00 horas.

Lorena Ponce de León - Primera Dama de Uruguay. Presidenta del Programa Sembrando.



Desde el 2000 está casada con el actual presidente de la República Luis Lacalle Pou. Es Tec. Forestal, egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa, Téc. en Jardinería de la Escuela de Jardinería de la Intendencia de Montevideo y Diseñadora de Jardines de John Brookes School of Garden Design (Argentina). En 2012 emprendió en el rubro de paisajismo y jardinería junto a su socia Melisa Rodríguez con el objetivo de crear espacios exteriores eficientes y disfrutables que aprovechen aprecien de diversas maneras el paisaje generando emociones y sensaciones con texturas, colores y perfumes. A principios de 2020 creó el Programa Sembrando junto a la directora ejecutiva Andrea Bellolio en busca de fortalecer las iniciativas emprendedoras en los 19 departamentos del país.

Tomas Chamorro-Premuzic - Chief Talent Scientist de ManpowerGroup



Tomás Chamorro-Premuzic, Chief Talent Scientist en ManpowerGroup y profesor de psicología empresarial en University College de Londres y Columbia University de Nueva York. El ex CEO de Hogan Assessment System es profesor de psicología empresarial en University College de Londres y Columbia University de Nueva York y psicólogo empresarial especializado en el análisis del Talento, la evaluación del liderazgo y el lado humano de la IA. Su recién publicado libro Why do so many incompetent men become leaders? ya es un best-seller.



Mónica Flores - Presidente para Latinoamérica, ManpowerGroup



Reconocida como una de las empresarias más poderosas de los negocios en Latinoamérica, es responsable de la operación de 18 países, con más de 3,700 empleados staff y más de 350,000 empleados tercerizados a su cargo. Ex Presidente de AMCHAM México; Presidente de Fundación ManpowerGroup; Líder Global para la marca Manpower; miembro del Grupo de Acción Regional del Foro Económico Mundial, del Taskforce del Futuro del Trabajo y Educación del B20 y del Consejo de JA Americas; aliada estratégica de la Alianza del Sector Privado para el Empoderamiento y Progreso de la Representación Económica de las Mujeres del G20; Consejero del Movimiento STEM y autora del libro “Cómo conseguir tu primer trabajo”.

Teresa Perez del Castillo - Coordinadora Regional del Programa Ganar-Ganar, ONU Mujeres



Teresa trabaja hace más de 20 años en comunicaciones corporativas (internas y externas), RSE y sustentabilidad, con amplia experiencia en empresas nacionales y globales. Ha liderado equipos multifuncionales y multinacionales en Uruguay, Perú y Argentina, trabajando en empresas como Coca-Cola, Nestlé y Aeropuerto de Carrasco. En 2018 se sumó al equipo de ONU Mujeres en Uruguay para liderar el programa "GANAR-GANAR: la igualdad de género es un buen negocio", un programa creado en alianza entre ONU MUJERES, la Unión Europea y la OIT para promover la igualdad de género en el sector privado.

Alberto Alesi (moderador) - Director General México, Caribe y Centro América ManpowerGroup

Alberto cuenta con más de 18 años de experiencia en la comercialización de servicios de recursos humanos y de tecnología web para el mismo sector y ha contribuido a poner en marcha operaciones en diferentes países de manera exitosa, entre ellos España, Colombia, México, Venezuela, Centroamérica entre otros, desarrollando equipos de alto desempeño, políticas, procesos y normas para el funcionamiento del negocio. También ha participado en actividades como Docente Universitario, dictando cátedras en materias financieras, mercadeo y evaluación de proyectos.