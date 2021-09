Florencia Infante "llevó al trabajo" a su hija y esto sucedió con una espectadora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"En la tarde vi que se me iba a complicar la cosa con el cuidado de mi hija. En vez de desesperarme pensé esto será fácil de solucionar, seguro habrá alguien en la sala que yo conozca que me ayude", cuenta Florencia Infante al recordar la pasada función de Intensidad.



Empezó el show, Flor salió al escenario y dijo: "Voy a pedir ayuda porque hoy me está pasando algo que nunca me pasó, no tenía con quien dejarla". Acto seguido pidió. "Alfonsina, vení" Inmediatamente se levantó una conocida y la niña se quedó con ella todo el show. La complicidad y sororidad fue instantánea entre la actriz y su público.



"Lo di todo, Alfonsina lo dio todo y mi público también, las mujeres entendieron todo", resume feliz Infante, que mañana se despedirá de Intensidad en Movie.



Para despedir a Florencia a lo grande, en la cuenta de Instagram de eme, sorteamos una entrada doble. ¿Vamos?