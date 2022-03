8M: Quiénes son las siete mujeres más poderosas de Hollywood

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ellas son un ejemplo a seguir. Referentes tanto delante como detrás de cámara, estas mujeres no sólo se destacan por su trabajo artístico y empresarial: también son pioneras en la lucha de género e igualdad. En el último tiempo, las denuncias contra el sexismo, el acoso y abuso tanto sexual como laboral, los estereotipos a cumplir y las desigualdades salariales entre hombres y mujeres dentro de la industria se han vuelto cada vez más comunes y han abierto un fuerte debate que ha traído aparejado algunos cambios. En el marco del Día Internacional de la Mujer, celebramos a estas siete figuras que han alzado su voz en contra de las injusticias y han revolucionado la meca del cine.

Oprah Winfrey

Periodista, conductora y empresaria, fue una de las primeras mujeres que ha levantado la bandera en pos de la igualdad de género dentro y fuera de la industria. Considerada una de las mujeres más influyentes y ricas del mundo, Oprah Winfrey no ha dudado en usar su poder para alzar la voz por aquellas que no tienen tanto alcance o durante años fueron invisibilizadas.



Sus millonarias donaciones, su trabajo por la educación de las niñas en Sudáfrica, la ayuda a las víctimas del huracán Katrina y su campaña para que se apruebe una ley de registro de abusadores de niños durante la presidencia de Bill Clinton hablan de su compromiso social. De hecho, en 2018, mientras recibía el Premio Cecil B DeMille a la Trayectoria, en los Globo de Oro, la afroamericana coqueteó con la idea de postularse como candidata a la Casa Blanca. Allí, a través de un impactante y comprometido discurso, la activista dejó muy en claro no sólo su postura frente a la presidencia de Donald Trump sino también la necesidad de llevar adelante un gran cambio dentro del cine y la televisión.

“Por mucho tiempo a las mujeres no se las ha escuchado ni creído si se atrevían a decir su verdad en esta sociedad dominada por hombres brutalmente poderosos. Pero su tiempo ha terminado. ¡Su tiempo ha terminado!”, expresó eufórica mientras era ovacionada por una platea de pie. Ese mismo año, la presentadora apoyó fervientemente el nacimiento del movimiento #MeToo, donde algunas actrices denunciaron distintos casos de acoso y abuso sexual por parte de productores, directores y actores. “Estoy especialmente orgullosa e inspirada por todas las mujeres que se han sentido suficientemente fuertes y empoderadas para hablar y compartir sus historias personales”, dijo Winfrey apoyando a las víctimas.



En 2019, la activista volvió a mostrar su compromiso social cuando produjo When They See Us, una miniserie de Netflix que habla sobre un grupo de jóvenes afroamericanos que fueron detenidos durante años por un crimen que no cometieron. A través de esta historia, la productora quiso revelar la discriminación racial por parte de la justicia norteamericano.

Scarlett Johansson

Podría decirse que Scarlett Johansson es una superheroína que ha llegado al cine no sólo para enfrentarse a los villanos más temibles, sino también para librar otras batallas como la lucha por la igualdad salarial o romper los cánones de belleza que siguen imponiendo tener que cumplir con ciertos requisitos para ser parte de un proyecto. En el primer caso, parece que la estrella de Marvel ha logrado una contundente victoria al empatar su sueldo con el de los protagonistas masculinos como Chris Evans y Chris Hemsworth, encargados de interpretar a Capitán América y Thor respectivamente.



En julio del año pasado, el nombre de la actriz de Black Widow volvió a estar en el centro de la escena cuando demandó a Disney por incumplimiento de contrato, ya que el film se estrenó de forma simultánea en cines y en la plataforma de streaming de la compañía y ella no recibió las ganancias correspondientes.

“Creo que en general es importante conocer lo que vales y defenderte. He estado trabajando en esta industria durante casi 30 años y por eso he visto que hay muchas cosas que han cambiado desde entonces. Creo que antes hubiese pensado: ‘Oh, Dios mío, si me defiendo es posible que nunca más vuelva a trabajar o que me incluyan en alguna lista negra o algo así’, pero afortunadamente eso está cambiando”, reflexionó durante una gala de la American Cinematheque Award.

Al parecer, la disputa legal con Disney se resolvió, ya que Johansson protagonizará la próxima película de la compañía, Tower of Terror. Quienes siguen su carrera saben que esta no es la primera vez que la actriz alza su voz en defensa de sus derechos y los de sus compañeras dentro de esta industria que aun se percibe machista. “Siempre ha habido una enorme presión sobre los actores y las actrices para que nos mantengamos flacos. Siempre existió mucha presión sobre nosotras, y ahora es mucho peor”, confesó en la revista británica Candis dando a entender que el cine norteamericano está todavía muy lejos de romper con estos estereotipos.

Reese Witherspoon

Su éxito y su visión social y de género saltan a la vista. A lo largo de los años, Reese Witherspoon se ha convertido en una de las mujeres más capaces no sólo por su trayectoria actoral sino por su faceta de empresaria a través de su productora, Hello Sunshine. Todo comenzó cuando para Hollywood, esta rubia de cara angelical y rasgos perfectos empezó a ser demasiado mayor a partir de los 30 años, por lo que decidió gestionar sus propios proyectos. Harta de no encontrar guiones ni papeles pensados para mujeres, la actriz fundó su propia productora que—después de algunos traspiés y cambios de nombres— logró salir a flote y convertirse en una de las más importantes dentro de la industria. De hecho, el año pasado decidió vender parte de sus acciones por US$ 900 millones.

La propia actriz explicó que este es un paso en el crecimiento de la empresa para poder hacer mejores proyectos y llevar a cabo más ideas. “Nos permitirá contar más historias sobre mujeres globales que entretengan, impacten e iluminen. No podría estar más emocionada por lo que esto significa para nuestro futuro”, afirmó en un comunicado mientras advirtió que esto ayudará a que directoras y autoras cobren más fuerza.



Eso sí, su olfato a la hora de elegir las historias no se perderá porque, tanto Witherspoon como la directora general de la empresa, Sarah Harden, mantendrán sus puestos y seguirán tomando decisiones creativas y ejecutivas sobre qué contar.

Gal Gadot

Película tras película Gal Gadot, ha logrado resignificar el concepto de heroína en Hollywood. Es que, en los últimos años, este tipo de papeles se convirtió en un símbolo de toda una generación de jóvenes que esperan encontrarse con protagonistas femeninas capaces de representarlas en nuevos papeles y actitudes.



Sufrió varias situaciones incómodas que la llevaron a ser víctima de maltrato por parte de quienes no concebían los cambios que se estaban dando, tanto dentro como fuera de la industria cinematográfica. Sus continuos cuestionamientos al libreto de La Liga de la Justicia la llevaron a enfrentarse fuertemente con su director y guionista, Joss Whedon.



Según la “Mujer Maravilla”, Whedon le ordenaba que se ocupara solo de “ser linda” y decir sus diálogos exactamente como él los había escrito. Pero ella tenía algo muy en claro: no iba a dejar que se salga con la suya. Sin dudas, su pasado dentro del ejercito Israelí le ha servido para plantarse y defender a capa y espada su lugar y el mensaje que quiere dar en este medio. “Quiero que mis hijas crezcan con referentes que les muestren el potencial que tienen. Pueden ser lo que deseen ser”, dijo Gadot en una entrevista.

En torno a esta saga, surgió otra polémica con Charlize Theron quien, con tan sólo 40 años, fue convocada para ser la madre de Gadot. “Este es un gran ejemplo de cómo Hollywood te da una cachetada en la cara cuando empezás a cumplir años”, se quejó la protagonista de Monster en el programa de televisión norteamericano Watch What Happens Live.



“Alguien se me acercó y me dijo: ‘Oh, hay mucha acción en esta película. Queremos que seas consciente de esto. Yo les contesté que no estaba muy familiarizada con el personaje y pregunté qué hacía la Mujer Maravilla. Y ahí fue cuando me contestaron: ‘No, es para hacer de madre de la protagonista’”, recordó Theron, quien finalmente no aceptó el papel y quedó en manos de Connie Nielsen.

Robin Wright

Cuando la protagonista de House of Cards se enteró de que no ganaba lo mismo que su compañero, Kevin Spacey, no se quedó callada. La actriz que interpreta a Claire Underwood en la ficción política de Netflix confesó que tuvo que discutir y hasta amenazar a los productores con “hacer público el asunto” si no equiparaban su sueldo con el de la estrella masculina.



“Era el paradigma perfecto. Hay muy pocas películas o programas de televisión en los que el hombre, el patriarca y la matriarca son iguales. Uno de ellos es House of Cards. Entonces dije que quería que me pagaran lo mismo que a Kevin. Además, miré las estadísticas y el personaje de Claire fue más popular que el de Frank por un período de tiempo. Así que capitalicé eso”, reveló Robin Wright, decidida.

La salida de su compañero por varias denuncias de acoso y abuso sexual también movilizó a la actriz. “Este es un problema más grande y más amplio, creo, que es la seducción. No me importa quién eres. Se trata de poder, y una vez que dominas a alguien, esa persona se vuelve vulnerable. Y este año que pasó, creo, ha dado lugar a comenzar una nueva manera de pararnos frente a estas situaciones”, reflexionó en 2018. Sin embargo, antes de que se hicieran públicos estos dos episodios, la exesposa de Sean Penn ya era conocida por su lucha feminista y por defender la igualdad cuando en 2014 creó una marca de pijamas, Pour Le Femme, cuyas prendas son elaboradas por mujeres en zonas de conflicto de la República Democrática del Congo.

Meryl Streep

Meryl Streep es un claro ejemplo de empoderamiento. La actriz —tres veces ganadora del Oscar— ha demostrado su compromiso con la igualdad en todas sus acciones. En 2015, la protagonista de Kramer vs. Kramer envió a cada miembro del Congreso de los Estados Unidos una carta pidiéndoles defender la igualdad entre hombres y mujeres mediante el apoyo a la Enmienda de Igualdad de Derechos.



En 2017, cuando explotó la investigación de The New York Times sobre los abusos de poder y acosos sexuales de Harvey Weinstein durante más de tres décadas, Streep (quién había trabajado en varias ocasiones con el magnate productor) no se quedó callada.



“Las vergonzosas noticias acerca de Harvey Weinstein nos han horrorizado. Las valientes mujeres que levantaron sus voces para exponer este abuso son nuestras heroínas”, señaló en un comunicado enviado al Huffington Post. Asimismo, se encargó de dejar en claro que no sabía lo que hacía Weinstein, caso contrario hubiera actuado. “No sabía de estos casos de acoso. No sabía de los arreglos financieros que realizó con actrices y colegas. No sabía de los encuentros en hoteles, en baños o cualquier otra cosa inapropiada. No sabía de sus actos coercitivos (…) El comportamiento es inexcusable”, remarcó la actriz dejando en claro su opinión.

Weinstein no fue al único poderoso al que la actriz se le animó. Streep se enfrentó abiertamente con Donald Trump durante su presidencia, donde abogaba no sólo por la pluralidad de voces en el mundo artístico sino también por los derechos de los inmigrantes. En más de una oportunidad, el exmandatario de los Estados Unidos acudió a Twitter para contestarle, calificándola de “actriz sobrevalorada” y “lacaya de Hillary (Clinton)”, lo cual hizo que gran parte del ambiente artístico se pronuncie en favor de la artista. “Sí, soy la actriz más sobrevalorada, más sobrecondecorada y actualmente más reñida de mi generación, pero ¡es por eso que me invitaron aquí!, ¿no?”, reaccionó ella con cierta ironía en la gala del Human Rights Campaign, en Nueva York.

Cate Blanchett

Además de una excelente actriz, Cate Blanchett es famosa por su rebeldía. Conocida por instalar debates sobre el sexismo y la desigualdad de género en cada alfombra roja, la protagonista de Blue Jasmine no se cansa de pedirle a los empresarios y productores que provean un ambiente de trabajo “seguro y justo para las mujeres” cada vez que tiene un micrófono delante. “Es tonto. Nadie quiere tener una oficina monocromática, una sociedad monocromática. Está bueno que lleguen aportes desde distintos lugares. Creo que decirle que no a la voz femenina tiene que ver con no poder ver la actualidad. Para triunfar es importante estar siempre a la vanguardia, y hoy hay cada vez más y más mujeres haciendo cosas importantes. En mi industria, pero también en todos lados”, reflexionó.

Si bien reconoce que las mujeres ya están dentro del sistema, la actriz señala cuál es la nueva lucha: “Lo que se pide ahora es la igualdad de sueldos, de beneficios (…) Si dos personas hacen lo mismo, deberían tener las mismas obligaciones y los mismos derechos, más allá del género”, agregó. Al igual que Meryl Streep, esta australiana que es Embajadora de buena voluntad de la ONU está involucrada también en la lucha por terminar con la crisis de los refugiados.