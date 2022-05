La Reina Letizia se roba las miradas con un vestido blanco y negro de Mango de 50 euros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La reina Letizia viajó a Mérida para entregar unos galardones que llevan su nombre, dedicados a fomentar la inclusión y proteger de los derechos de las personas con discapacidad, y sorprendió a todos con una nueva elección de vestuario.

Si bien es común que ella recicle sus looks, hoy se volcó por un estreno muy elegante: un vestido blanco y negro de la marca Mango de 49,99 euros que aún no agotó stock (pero no sabemos por cuanto).

Además de sentarle muy bien y marcar su silueta, la elección está acorde a las tendencias de esta temporada: le sumó un cinturón y deja la parte superior ceñida mientras que la falda es más voluminosa y con vuelo.

Completan el looks una cartera de piel de inspiración retro de Hugo Boss y zapatos de taco alto con detalles de vinilo. En cuanto a las joyas, la reina optó por unas caravanas en forma de estrella de Chanel, realizadas en oro blanco y diamantes (la firma se los regaló en 2005 por el nacimiento de la princesa Leonor) y su original anillo de Karen Hallam.

La anécdota del día , y que demuestra que todas podemos lucir como reinas si así lo queremos, es que Letizia no fue la única que se enamoró de ese vestido: la catedrática de Derecho Civil Inmaculada Vivas Tesón estaba presente en el evento y llevaba el mismo vestido de Mango. Ambas se lo tomaron con humor.