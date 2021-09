¿Qué condición puso Billie Eilish para lucir el diseño de Oscar de la Renta en la Met Gala?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El look de la cantante Billie Eilish en la gala del Museo Metropolitano de Nueva York (o Met Gala) dejó a varios sin aliento. Se trataba de un vestido Oscar de la Renta color nude de tules y gasas que dejó de lado el estilo descontracturado que habitualmente luce.

Eilish era casi la encarnación de una Marilyn Monroe del siglo XXI, subiendo por las icónicas escaleras del museo cubiertas de una alfombra color crudo para la ocasión.

Según consignó Vanity Fair Fernando García, director creativo de Oscar de la Renta aseguró que Eilish quiso jugársela con el diseño: "Tenía muchas ganas de sorprender a todos con un look que nunca hubiera mostrado antes", señaló.

Sin embargo, los nervios de Eilish no fueron lo único que estuvo en juego: Alex Bolen, director ejecutivo de la marca confirmó a Vogue que hubo una negociación que implicó que Oscar de la Renta no use más animales en sus diseños.

"Cuando el equipo de Billie me comunicó que ella no trabajaría con ninguna firma que no fuera cruelty free me dí cuenta que era un buen momento para pararme y reflexionar. Pensé mucho en las palabras de Óscar. Su mayor preocupación era que su mirada en el negocio envejeciera", explicó Bolen a la revista Vogue. "Me recordó que debía escuchar lo que los jóvenes, en particular, tenían que decir".

La cantante, por su parte, aseguró que se sintió honrada de haberse convertido en el catalizador del cambio para la marca.