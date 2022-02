Burberry y Beckham, los grandes ausentes de la Semana de la Moda de Londres que inicia hoy

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes inicia una nueva edición de la Semana de la Moda de Londres (con cinco días de desfiles de sus colecciones otoño/invierno 2022) que tendrá las ausencias destacadas de Burberry y Victoria Beckham, que dejan el protagonismo a diseñadores emergentes como el español Javier Aparici.

El año pasado por las mismas fechas, el evento se celebró en un formato 100% virtual, ya que los desfiles con público estaban prohibidos en un Reino Unido en pleno confinamiento.

En esta ocasión, el programa cuenta con 37 desfiles públicos, entre los que figuran marcas consagradas como Simone Rocha, Molly Goddard, Roksanda, Erdem y Rejina Pyo.

No estarán sin embargo presentes grandes nombres habituales de la pasarela londinense como Victoria Beckham y Burberry, aunque esta último organizará un desfile de su colección otoño/invierno 2022 fuera de programa el 11 de marzo en la capital.

Otros diseñadores prefieren mantener un formato digital, como la reina del punk Vivienne Westwood, que presentará sus últimas creaciones en un vídeo.

Moda sostenible "made in Spain"



Aparici, que dejó una carrera en las finanzas para emprender la vía de la moda, abrirá los desfiles el viernes con su firma de prendas sostenibles SOHUMAN, una marca de moda sostenible con la que promete "transparencia radical".



El valenciano, de 28 años, comenzó diseñando camisetas, que se hicieron extremadamente populares en 2019 en España tras ser llevadas por concursantes del programa de televisión Operación Triunfo, antes de pasar al pret-a-porter "made in Spain".



Para las marcas emergentes como SOHUMAN, la Semana de la Moda de Londres representa una oportunidad sin igual para darse a conocer, como ocurrió con el joven diseñador albanés Nensi Dojaka, que en 2021 ganó el premio LVMH para jóvenes talentos.



Estos diseñadores emergentes surgen a menudo de la prestigiosa escuela de moda londinense Central Saint Martins o entre los creadores seleccionados por la incubadora de talentos Fashion East, cuyos desfiles se organizan el domingo.



Entre los principales diseñadores de moda sostenible, la británica Bethany Williams y el irlandés Richard Malone presentarán sus creaciones el martes.



El público podrá seguir los desfiles, en directo o diferido, en la plataforma digital que la London Fashion Week lanzó en junio de 2020, en plena pandemia.



También con la intención de llegar a los amantes de la moda de todo el mundo, la serbia Roksanda Ilincic presentará un look demi-couture en forma de NFT creado por el Institute of Digital Fashion.

"Años muy difíciles"



Tras verse duramente golpeada por la pandemia, la industria de la moda británica, que empleaba a unas 890.000 personas en 2019, intenta recuperarse.



Entrevistada por AFP, Caroline Rush, directora ejecutiva del British Fashion Council, reconoció que han sido "unos años muy difíciles", en los que los efectos del Brexit se sumaron al coronavirus.



La salida británica de la Unión Europea, cuyos consecuencias se notaron plenamente a partir del 31 de enero de 2020, "sigue siendo un reto para la industria de la moda, ya sea por los aranceles, el papeleo o los visados para que la gente trabaje en diferentes países", afirma Rush.



En cuanto a la situación sanitaria, el levantamiento de las restricciones en muchos países está permitiendo el regreso de un público internacional.



"No contaremos con la presencia de personas de muchos países asiáticos que todavía no pueden viajar, pero tienen representantes en el Reino Unido, así que todavía se pueden hacer negocios y ver colecciones", agrega.



Un informe publicado el año pasado por Oxford Economics para la Federación de Industrias Creativas y la federación Creative England afirmaba que "con la inversión adecuada" el sector creativo podría recuperarse más rápido que la economía británica en su conjunto.



El estudio preveía que el sector crezca más del 26% de aquí a 2025 y aporte 132.100 millones de libras (180.000 millones de dólares, 154.000 millones de euros) a la economía británica, más de 28.000 millones de libras más que en 2020.



A la Semana de la Moda de Londres le seguirán las de Milán y París.