Los elementos que hicieron de Zara Tindall, hija de la princesa Ana, un icono de la moda de los 2000

MODA

Al igual que celebridades como Britney Spears y Jennifer Lopez, la integrante de la realeza británica también fue un auténtico icono de la moda 'Y2K' a inicios del nuevo milenio.

EL UNIVERSAL/ GDA

Aunque muchos quisieran olvidar la moda 'Y2K,' ya se le ha visto de regreso en algunas pasarelas de importantes firmas: Dolce & Gabbana trae de vuelta los pantalones militares en su colección Resort 2023, Blumarine regresa el 'slip dress' y los pantalones de cuero a la cadera, mientras que Miu Miu puso de vuelta los conjuntos ultra mini en su desfile primavera-verano 2022.

Por lo que no cabe duda que el estilo de prendas usadas por Christina Aguilera, Britney Spears, Jennifer Lopez y Paris Hilton, inevitablemente están de regreso dos décadas después.

Mientras diferentes actrices y cantantes se convertían en iconos de la moda 'Y2K', Zara Tindall, de 41 años, no se quedó atrás, supo combinar muy bien las tendencias que surgían con la elegancia.

Cuando llegaron los pantalones a la cadera, las botas abultadas, las enormes gafas de espejo, las faldas cortas y las telas fluidas, la nieta mayor de la fallecida reina Isabel II, tenía tan solo 19 años, la edad perfecta para probar estilos y convertirse en una auténtica chica de los años 2000.

Las gafas visor

La segunda hija de la princesa Ana, supo muy bien como usar las gafas de espejo, el tono serio de Tindall combinó perfecto con los diseños sin marco y los estilos traslúcidos. Las gafas de visor fueron una tendencia que estuvo presente de 2000 a 2010 y recientemente volvieron a las pasarelas de la mano de Chanel en el desfíle Primavera-Verano 2016 y la casa de moda italiana Blumarine en la pasarela Primavera-Verano 2020.

Foto: Getty Images

Botas esponjosas

Uno de los accesorios favoritos de Zara Tindall, eran las esponjosas botas plegables de piel de oveja que aunque surgieron en los años 70's, tuvieron su apogeo en el año 2000.

Los zapatos holgados y de gamuza, tuvieron un resurgimiento hace un par de años. En 2020 la compañía de moda británica Lyst, reportó un aumento de ventas en botas de ese estilo y destacó que el interés por adquirir ese tipo de calzado venía de los jovenes. La modelo Hailey Bieber fue una de las celebridades que utilizó las cómodas botas en distintas ocasiones.

Mini bolsas

La nieta del príncipe Felipe de Edimburgo también puso sus ojos en las mini bolsas características de la moda 'Y2K'. El pequeño bolso surgió en 1997, pero su éxito llegó tres años después, cuando la actriz Jessica Parker promocionaba la elegante pieza diciendo: "Esto no es un bolso, ¡es un Baguette!" en la serie estadounidense 'Sex and the City'. Recientemente, las modelos de Blumarine desfilaron con pequeños bolsos en el Spring Summer 21.

Chaquetas de piel de oveja

Los looks de invierno de Tindall, en su mayoría estuvieron acompañados por un accesorio de piel de oveja en colores beige, negro y marrón; la primera década de los 2000 estuvo caracterizada por tonos neutros y paletas suaves, razón por la que Zara destacó con su variedad de tonos minimalista.

Algunos eventos en los que se pudo ver a Zara Tindall luciendo este tipo de chaquetas, fue en el servicio religioso de Navidad en Sandringham y en los corredores de Cheltenham. Las chaquetas también conocidas como 'teddy', se han mantenido y renovado a lo largo de los años, por lo que se les consideradas una prenda atemporal.

Sastreria

De acuerdo con "Tatler", la integrante de la realeza hizo una increíble versión propia de sastreria, "con pantalones bootcut, sombreros trilby y cinturones (mega) anchos". Celebridades como Britney Spears, Céline Dion y Gwyneth Paltrow, también hicieron uso de esta vestimenta a inicios del nuevo milenio.

Botas midi

En los primeros años de los 2000, la esposa de Mike Tindall, lució distintas botas 'midi' en todo tipo de modelos, de piel de serpiente, con cordones, de cuero o ante, al parecer, Tindall era fanática de este tipo de calzado. Durante el pasado mes de marzo, la firma italiana Diesel, presentó en su colección Pre-Fall 2022, unas botas de seda sorprendentemente triangulares, todo indica que las botas 'midi', volverán a ser tendencia,

La mezclilla

Sin duda alguna los años 2000 estuvieron caracterizados por la mezclilla, pues no solo aparecía en los pantalones de tiro corto, también llegarón a existir conjuntos, vestidos, mini faldas y maxi faldas. La joven Zara Tindall, vistió este tipo de tela de una manera realmente perfecta y elegante; la mezclilla estaba en todos lados con la llegada del nuevo milenio. Durante la entrega de los American Music Awards en 2001, Britney Spears y Justin Timberlake, llegaron combinados de pies a cabeza con tela de este tipo.

Sombreros

Aunque se cree que los sombreros pueden levantar por completo un atuendo o deshacer el conjunto que ya se tenía planeado, la hija de la princesa Ana sabía muy bien como hacer su trabajo con ese accesorio, tanto que no se limitó a usar de un solo tipo; en diferentes ocasiones se le llegó a ver con gorras planas, sombreros de fieltro y también de estilo vaquero, razón por la que se convirtió en una de las primeras mujeres en usar ejemplares sombreros.



Foto: AP

Los abrigos

Durante los meses más fríos en Reino Unido, la hermana menor de Peter Phillips, vistió increíbles gabardinas para los días de campo en la primera década de los años 2000, sin duda, ni los meses con poco calor impidieron que Zara Tindall se convirtiera en una auténtica chica de la moda 'Y2K'. Los también conocidos abrigos 'furry' fueron seguidos por muchas adolescentes en sus inicios, la combinación de tela y peluche que simulaba piel de animal les encantaba.

Estampados

Los coloridos estampados fueron una tendencia clave en el nuevo milenio, de acuerdo con "Tatler": "Balmain optó por el graffiti en el 2000, Dior se inspiró en los rastafari en el 2004 y Balenciaga cantó las alabanzas de las rayas en el 2006", mientras que la nieta de Isabel II, lucía diferentes estampados combinados con botas, sombreros y mini bolsos, como toda una chica de moda 'Y2K'.