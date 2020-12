Zara Tindall: así es la nieta favorita de la reina Isabel que anunció su tercer embarazo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles, la nieta mayor de la reina Isabel II se volvió el centro de atención de los seguidores de la familia real tras anunciar su tercer embarazo. Aunque muchos la reconocen por ser la hija de la princesa real Ana, es cierto que su vida se ha mantenido alejada de la opinión publica al no tener que seguir los protocolos del resto de su familia. En el pasado, incluso, se le nombró como como la miembro “rebelde” de la familia.

Y para que conozcas mejor la historia de Zara Tindall, quien fue medallista olímpica, te dejamos algunos de los momentos que marcaron su vida y datos que pocos conocen.

No tiene títulos reales



Zara Tindall es la segunda hija de la princesa real Ana y del capitán Mark Phillips, lo que la convierte en la nieta mayor de la reina Isabel II. Sin embargo, sus padres decidieron no utilizar los títulos reales ni para ella ni para su hermano Peter; aunque en 1981, cuando Zara nació, la reina ofreció a la familia un titulo de cortesía que también rechazaron.

Sin embargo, esto no ha significado ningún problema para Zara ya que se ha mostrado dichosa con la decisión: “Tengo mucha suerte de que mis padres decidieran no usar el título. Crecimos e hicimos todas las cosas que nos dieron la oportunidad de hacer”, declaró a "The Times" en el 2015. Pese a no formar parte de la familia real, mantiene una buena relación con su abuela y con sus primos los príncipes William y Harry. En lo que respecta a su infancia fuera de la familia real, sus padres optaron por dejar que tanto ella como su hermano se acercaran a las personas comunes y normales. Así que, Zara estudió la primaria en una escuela local.

Foto: Archivo

Tiene una perforación



A sus 17 años, Zara Phillips, que es recordada por algunas travesuras que hizo de niña, se hizo una perforación en la lengua. De acuerdo con algunas revelaciones, la joven mostró dicha perforación a la familia real en 1998 durante la fiesta de cumpleaños número 50 de su tío, el príncipe Carlos.

Su escandaloso noviazgo y posterior matrimonio



Antes de contraer matrimonio con el exjugador de rugby Mike Tindall, Zara tuvo una relación con el jinete Richard Johnson con quien protagonizó más de un escándalo. El primero de ellos en el 2010, de acuerdo con "The Advertiser", en una pelea en la que el hombre bajó del carro a Zara y la tiró al suelo, acto seguido la pareja comenzó a golpearse con puñetazos y patadas. Aunque las autoridades intervinieron en esa ocasión calificaron el problema como una pelea doméstica.



Pero de la relación hay mucho más qué decir, ya que meses más tarde se les vio salir de una habitación, lo que era normal luego de un baile en Cheltenham, el problema es que el joven se agarraba la ingle tal y como si hubiera sido golpeado. Incluso se afirma que Zara le seguía murmurando una disculpa.



Por su parte, los amigos de la pareja comentaron que esa relación no era viable pues “todo lo que tenían en común eran los caballos y el sexo”, comentaron al medio. Aunque la historia con el jinete no acabó luego de dicha pelea, ya que tiempo después vivieron juntos. Sin embargo, un año más tarde Zara contrajo matrimonio con Mike Tindall, un exjugador de rugby. La ceremonia se realizó en la iglesia de Canongate de Edimburgo, en Escocia.

Su vida como medallista olímpica



Las habilidades de Zara Tindall se encuentran en el deporte y no es para nada raro ya que viene en sus venas. Su madre, la princesa real Ana también era fiel al deporte, incluso llego a participar en los Juegos Olímpicos de 1976, mientras que su padre era un jugador de rugby. Por su parte, Zara destacó en el 2012 cuando ganó una medalla de plata, que su propia madre le entregó por su participación en ecuestre del equipo GB.

Foto: Archivo

Es muy cercana a la reina



Para los que siguen muy de cerca a la familia real esto no es ninguna sorpresa, ya que las cámaras han captado en más de una ocasión las grandes sonrisas que la reina y Zara comparten cuando están juntas. Y es que no sólo coinciden en el mismo tipo de humor, sino que también sus gustos son parecidos ya que ambas aman a los caballos. Incluso la propia Isabel II le ha regalado unos cuantos a su nieta favorita.



Además, la editora en jefe de Majesty Magazine, Ingrid Seward, declaró en el 2019 que a la reina le gusta pasar más tiempo con Zara y su esposo Mike porque son más “normales” que los duques de Cambridge, también agregó: “Creo que la reina es más cercana a Zara y Peter ya que fueron sus primeros nietos y siempre han sido sus favoritos”. Y, por supuesto, la reina está muy orgullosa de su nieta.

Es madre de dos niñas



Ella con su esposo Mike Tindall se convirtieron en padres por primera vez hace seis años con Mia Grace, aunque más tarde se unió a la familia Lena Elizabeth. Sin embargo, el matrimonio anunció este miércoles que Zara se encuentra embarazada, aunque aún se desconoce su género del bebé. Sin embargo, el proceso para la nieta de la reina no fue fácil ya que se enfrentó a dos grandes perdidas que significaron un momento muy difícil en su vida. De acuerdo con sus declaraciones, sufrió de dos abortos espontáneos, el primero en el 2016 y, el segundo, en el 2018, antes del nacimiento de Lena.

Zara y su esposo perdieron sus licencias de conducir



Parece que la adrenalina de Zara Tindall se trasladó de los caballos a los autos, pues es el exceso de velocidad lo que la llevó a perder su licencia en el 2019. Esta decisión fue tomada por las autoridades ya que en más de una ocasión había sido infraccionada por otros delitos de conducción.



En lo que respecta a Mike fue castigado en el 2009 por conducir en estado de ebriedad en dos ocasiones, lo que provocó que se le revocara la licencia por tres años. Además, tuvo que pagar una multa de 500 libras, y otra de 75 cuando compareció en el tribunal.