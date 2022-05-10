William y Kate Middleton, compartieron en redes sociales fotos de la princesa Charlotte

REALEZA

La niña cumplió siete años el pasado 2 de mayo y sus padres compartieron fotografías de su única hija mujer, la hermana del medio de los príncipes George y Louis.

La nación, gda

“El duque y la duquesa de Cambridge están encantados de compartir nuevas fotografías de la princesa Charlotte antes de su séptimo cumpleaños”, escribieron en su cuenta.

Aficionada a la fotografía, fue su madre, Kate Middleton —mecenas de la Royal Photographic Society—, quien tomó las tiernas imágenes en su casa de campo de Norfolk. Las postales que muestran a la pequeña princesa muy sonriente sentada en un campo y rodeada de flores. En ellas, la niña, que lleva los nombres de Elizabeth, su bisabuela, y Diana, su abuela fallecida, lleva puesto un sweater color lavanda con una blusa de cuello bebé y unos pantalones azul marino. Además, las imágenes muestran que la niña perdió uno de sus dientes.

En una de las fotos, Charlotte aparece acompañada por la nueva mascota de la familia: un cocker spaniel llamado Orla. Se trata de su primera presentación en sociedad del animal luego de la muerte de su anterior perro Lupo a finales de 2020. Lupo fue un regalo de bodas del hermano de Kate, James Middleton, que se dedica a la crianza de estos perros. De acuerdo con el Daily Mail, William y Kate habían conseguido al cachorro para hacerle compañía a Lupo en su vejez.

Princesa Charlotte

Un dato curioso es la cercanía del cumpleaños de Charlotte con el de su hermano Louis y el de su bisabuela, la reina Isabel II. El más pequeño de los hijos de los duques de Cambridge cumplió 4 años el pasado 23 de abril y dos días antes fue la monarca quien celebró sus 96 años. Pero esos no fueron los únicos festejos de la Corona británica, el pasado viernes 29, los Cambridge celebraron sus once años de casados.

Cuáles son los intereses de la princesa Charlotte

Nacida el 2 de mayo de 2015 en la maternidad privada Lindo Wing del St Mary’s Hospital en Paddington, un barrio ubicado en el centro de Londres, la princesa llegó al mundo con casi cuatro kilos de peso. Charlotte es la cuarta en la línea de sucesión al trono después de su abuelo, el príncipe Carlos; de su padre, el príncipe William y de su hermano, el príncipe George.

La princesa y su hermano mayor asisten a la escuela privada Thomas’s Battersea en Londres, que cobra treinta mil dólares al año por alumno. Y, con solo siete años, parece tener múltiples intereses: toma clases de ballet, monta a caballo y le encanta meter las manos en la masa mientras prepara pizzas caseras con su madre Kate.

Todos dicen que Charlotte tiene un gran parecido a su padre y, aunque no suele aparecer en público a menudo, salvo en ocasiones especiales, en el último tiempo fue vista en dos oportunidades. En marzo, fue fotografiada en el memorial de su bisabuelo, el príncipe Felipe, que se realizó en la Abadía de Westminster. Y hace apenas algunas unas semanas, también se la pudo ver el domingo de Pascua caminando hacia los servicios religiosos en Windsor junto a sus padres y a su hermano, el príncipe George.