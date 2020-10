Se viene Halloween y te invitamos a musicalizarlo con clips a tono

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Si querés ponerte en onda con la noche de brujas y estás pensando en musicalizar la noche acompañándola de imágenes, hay ciertos videoclips que tienen esa vibra de Halloween.



El tema de los zombies, momias y vampiros parece ser algo recurrente para los artistas en sus videoclips. Como inspiración o solo para disfrutar te dejamos una selección de videos memorables.



Backstreet Boys – Everybody (Backstreet’s Back)

Michael Jackson – Thriller



Lady Gaga – Born This Way

Rihanna – Disturbia



Little Mix – Black Magic

Billy Idol – Dancing With Myself



Robbie Williams – Rock DJ

Ryan Adams – Gimme Something Good



Taylor Swift – Look What You Made Me Do



Ray Parker Jr. – Ghostbusters