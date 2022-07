Todavía estás a tiempo: los mejores lugares para viajar en lo que queda de 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para quienes desean aprovechar los cinco últimos meses que quedan de 2022, todavía queda tiempo para preparar valijas, alistar pasaportes, reservar un vuelo e irse a un lugar que lo saque de su cotidianidad.

Para facilitar la búsqueda de un destino, el grupo El Tiempo, publicó una lista con los diez mejores destinos para vacacionar por todos los continentes.

1. Taipéi, Taiwán

La capital de Taiwán es la combinación perfecta entre dos mundos: su arquitectura va desde rascacielos modernos hasta templos y palacios antiguos. Gracias al Trópico de Cáncer que se ubica en el sur de la ciudad, esta se mantiene con un clima húmedo todo el año.

Las atracciones más visitadas por los turistas son el Taipéi 101, el Museo del Palacio Nacional, el Zoológico de Taipéi, el Salón Conmemorativo de Chiang Kai-shek y el Mercado Nocturno de Shilin.

2. Atlanta, Estados Unido

En el estado de Georgia se encuentra la famosa ciudad de Atlanta, donde podrá encontrar la comida típica del sur de Estados Unidos y experimentar las cuatro estaciones climáticas – que van desde 4 grados en invierno hasta 31 en verano –.

Si es visitante primerizo, la página oficial ‘Discover Atlanta’ le recomienda ir a El Centennial Olympic Park (Parque Centennial Olympic), que está rodeado por el Georgia Aquarium (Acuario de Georgia), el World of Coca-Cola (Mundo de Coca-Cola), la oficina global de CNN, el Children’s Museum of Atlanta (Museo Infantil de Atlanta), el Center for Civil and Human Rights (Centro de los Derechos Humanos y Civiles) y el Chick-fil-A College Football Hall of Fame (Salón de la Fama Universitario Chick-fil-A).

3. Nicosia, Chipre

Antes de visitar Nicosia hay que conocer un poco de su pasado, pues es la única ciudad del mundo que está dividida en dos.

Todo comenzó cuando el 30 de diciembre de 1963 el oficial del ejército británico Michael Perrett-Young trazó con un lápiz la línea que pretendía frenar los enfrentamientos entre los grecochipriotas y los turcochipriotas. Desde ese momento y hasta hoy, la metrópolis se divide en turcochipriota Lefkoşa, al norte, y la grecochipriota Lefkosia, al sur.

En ambos lados, los turistas pueden vivir experiencias distintas. En el sur se recomienda ir a los muros de Venecia, a la puerta de Famagusta y a la Torre Shacolas, mientras que en el norte la Mezquita Selimiye y la columna veneciana son muy concurridas.

4. Mérida, México

Aunque hay una Mérida en Venezuela y una en Disney, la Mérida de México tiene un atractivo que la hace única en el mundo: su gran herencia maya y colonial.

Como si fuera el centro de la vida, la mayor parte de los habitantes tienen como punto de encuentro la Plaza Grande, la cual es la principal de la ciudad. Desde allí se puede partir al Gran Museo del Mundo Maya, el Monumento a la Patria, el Museo de Antropología e Historia o al Palacio de la Música.

Todos estos lugares prometen transportarlo en el tiempo cientos de años atrás para que pueda conocer el legado maya que habitó México.

Gyeongju, Corea del Sur

Si busca un sitio que tenga historia por doquier, Gyeongju es el destino perfecto. Declarada como patrimonio de la humanidad por la Unesco, este territorio tiene como apodo ‘el museo sin paredes’.

Al igual que Taipéi, aquí podrá encontrar un paralelo entre lo antiguo y lo nuevo. En la zona histórica de la ciudad se alberga toda la información acerca de la memoria de Corea y en la zona nueva está ubicado la Gyeongju Tower, un observatorio de 82 metros de alto con un diseño muy moderno.

6. Friburgo de Brisgovia, Alemania

Con calles empedradas diseñadas para andar en bicicleta, edificios de colores, una inteligente red de transporte público, paneles solares en los recintos y cientos de espacios verdes de los que disfrutar, esta metrópolis alemana recoge toda su cultura en un lugar que se ha dedicado a ser sostenible con el ambiente.

Con 2.000 horas de sol al año, la capital de Selva Negra es la más calurosa de toda Alemania. Su casco urbano está albergado, en su mayoría, por jóvenes que asisten a la universidad de la ciudad y disfrutan de las grandes zonas verdes, ríos y montañas que los rodean.

7. Auckland, Nueva Zelanda

La ciudad más grande de Nueva Zelanda se caracteriza por ser moderna, cosmopolita y llena de actividades divertidas para llevar a cabo. Con un clima templado que oscila entre los 20 grados en febrero y 11 en julio, esta ciudad es el destino predilecto de los amantes de los deportes acuáticos.

En cuanto a las actividades turísticas, puede visitar la Sky Tower, el volcán Mount Eden, la zona de comida y bares – conocida como Viaduct Harbour – y Waiheke Island o isla de los vinos.

8. Lagos, Nigeria

Este destino puede sorprender a más de uno. A pesar de que Lagos es la potencia económica de Nigeria, tiene muchos problemas de movilidad y comercio. Además, en temporada de lluvias las vías se inundan incomunicando a unos barrios con otros.

Sin embargo, según la compañía de turismo Lonely Planet la ha destacado como una ciudad “que requiere atención”, ya que ahora está teniendo un gran auge en cuanto a innovación musical: “Esta metrópoli ferviente y rica en petróleo de la costa suroeste de Nigeria vive un momento de auge y creatividad: una famosa escena de música afrobeat, la Arise Fashion Week, Nollywood, fiestas y champán”.

Para los viajeros se recomienda visitar la Isla de Lagos, la zona Ikeja y la isla Victoria, todas con atractivos y culturas muy diferentes.



9. Dublín, Irlanda

Nombrada Reserva de la Biosfera por la Unesco, Dublín es una ciudad muy cultural con una vida nocturna activa. Sus amplios paisajes son ideales para escalar las montañas, nadar en los lagos o caminar por los senderos.

Como dato coctelero, este territorio alberga la Long Room, una biblioteca gigantesca en forma de bóveda que lo transportará a fantasías de películas como ‘Harry Potter’ o ‘Juego de tronos’.

10. Florencia, Italia

La capital de Toscana fue, durante siglos, el centro de la cultura artística italiana y europea. Enmarcada por dos colinas y atravesada por el río Arno, Florencia es una ciudad que ha sabido resguardar su patrimonio histórico y convertirse a la vez en un foco emergente de la cultura moderna, fusionando dos tiempos.

Admirar la cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore, ver la obra de Miguel Ángel – ubicada en la Galería de la Academia de Florencia – y conocer la impresionante estructura del Palazzo Vecchio son tres actividades imperdibles en esta ciudad.