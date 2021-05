¡No tires más la cáscara de naranja! Estos son los usos que podés darle en la cocina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La naranja es uno de los cítricos más conocidos y utilizados en la gastronomía, debido a su composición y versatilidad. Con dicha fruta se pueden elaborar postres, ensaladas, infusiones, bebidas alcohólicas y muchos platos.



De las principales características que se le reconoce es que es una gran fuente de vitamina C. Asimismo, la naranja posee bajo valor calórico, y contiene fibra, proteína, calcio, hierro, magnesio, potasio, magnesio, vitaminas A, B6 y C, según la Fundación Española de la Nutrición.

Pese a que la naranja es una fruta que se puede preparar en diferentes comidas, no siempre se aprovecha cada parte de ella. Tal ejemplo es la cáscara y por eso te decimos cómo aprovecharla en la cocina.

¿Cómo utilizar la cáscara de naranja?

Mermelada de naranja



Si eres fan de los postres y las comidas dulces una gran opción es aprovechar la cáscara del cítrico para hacer tu propia mermelada. Aquí te decimos cómo hacerla de forma sencilla y rápida.

- En un recipiente poné a hervir la cáscara de naranja, un clavo de olor, el jugo de una naranja y 500 gramos de azúcar.



- Deja en el fuego durante dos horas hasta que la preparación esté hirviendo, moviendo durante este periodo.



- Después en una licuadora mezcla bien hasta que se integren todos los ingredientes y luego hierve durante 5 minutos.



- Por último apaga el fuego y conserva en un recipiente.

Polvo saborizante



Para los fieles seguidores de la repostería, esta es una excelente idea. Para obtener el polvo sabor naranja sólo tendrás que seguir el siguiente paso a paso:



- Limpia y quita la parte blanca del resto de la cáscara (ya que esta produce sabor amargo).



- Después poné a secar las cáscaras de naranja al sol por unos días o hasta que ya se encuentren muy secas.



- Finalmente colócalas en la licuadora hasta lograr la textura en polvo.

Cáscara confitada



Otra opción para aprovechar la cáscara de naranja y disfrutar de un rico postre es prepararla confitada.



- Primero debes cortar la cáscara de naranja en tiras y luego hervirlas. Mientras realizas este paso tendrás que cambiar el agua de manera constante para que se vaya lo amargo.



-Posteriormente debes colocar la misma cantidad de agua, azúcar y la cáscara de naranja, y debes poner a hervir la mezcla.



- Apaga hasta que toda el agua se haya consumido.



- En una rejilla pon a escurrir las cáscaras para que se sequen bien.

Infusión de cáscara de naranja



Una gran alternativa para aprovechar la cáscara de naranja de manera fácil, y gozar de una deliciosa bebida de ésta es con una infusión, para la que solamente debes seguir las siguientes instrucciones:



- Lava las cáscaras y deja secar por unos días.



- Cuando estén secas, echa en una olla la piel con agua y pon a hervir.



- Apaga y agrega un poco de miel si deseas.

Beneficios de la cáscara de naranja