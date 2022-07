¿Cuáles son las prendas que más contaminan el medio ambiente?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El uso de sustancias químicas tóxicas, el alto consumo de agua y energía, la generación de grandes desechos y el empleo de tejidos sintéticos que no son biodegradables, son algunos de los factores que hacen de la industria textil una de las más contaminantes y con mayor impacto ambiental del mundo.

Según la Organización de las Naciones Unidas, la producción textil a gran escala genera el 10% de todas las emisiones de carbono y despilfarra el 20% del agua dulce del planeta, lo que causa una gran preocupación por la masiva destrucción de los recursos naturales y los gases de efecto invernadero.

Con este panorama desalentador, existen prendas que contaminan más que otras por los recursos necesarios para su elaboración. Ya sea porque generan abundantes emisiones, residuos, desechos o alteran la biodiversidad de los suelos y los ríos.

De acuerdo con la plataforma de compra y venta de ropa de segunda mano, GoTrendier, estas son las prendas que más contaminan y que están presentes en la mayoría de los armarios:​

1. Jeans

Es una de las piezas básicas que están en cualquier clóset, pero también es una de las prendas más contaminantes. Esto pues, confeccionar unos jeans requiere unos 7.500 litros de agua, el equivalente a la cantidad que bebe una persona promedio en siete años, de acuerdo con los datos presentados en la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Foto: Pixabay

A esto se le suma el impacto de los tintes tóxicos utilizados en su elaboración, que en muchos casos resultan en cuerpos de agua como ríos y arroyos, hasta llegar al mar. Se calcula que, en promedio, cada persona puede tener siete jeans en su armario.



2. Abrigos

En zonas frías del país los abrigos son un infaltable en el armario. Ya sea para el uso diario o para un evento especial, estas prendas son necesarias.



Pero para su confección se utilizan un sin número de materiales altamente contaminantes como plástico, poliéster y otros ingredientes derivados del petróleo, que no son biodegradables.

Foto: Pexels

Por otro lado, están los abrigos hechos en piel de animal, que tienen otras implicaciones éticas y de sostenibilidad.

3. Botas

Durante la fabricación del calzado, el mayor impacto está asociado al alto consumo de energía (electricidad y calor) además, generan gran cantidad de residuos y gases de efecto invernadero, especialmente si están hechas de tejido sintético.

Una dificultad para la moda circular con el calzado son las condiciones, pues a diferencia de otras prendas, el uso los deteriora más rápidamente, obligando a los consumidores a comprar más en menor tiempo.

Foto: Pexels

¿Qué podemos hacer al respecto para ayudar a reducir el impacto de estas prendas en el planeta?

La solución no es necesariamente dejar de comprar prendas. Para Ana Jiménez, country manager de GoTrendier: “el consumo consciente de ropa es la mejor forma de ayudar, básicamente consiste en no adquirir prendas innecesarias y alejarse del fast fashion usando las prendas hasta que se deterioren y cumplan su ciclo o simplemente dándoles una segunda oportunidad de vida, por ejemplo, a través de la compra y venta de ropa de segunda mano”.

Además, también se puede aportar eligiendo prendas hechas con fibras naturales y materiales amigables con el medioambiente realizadas con procesos industriales optimizados y responsables que mejoren la eficiencia energética o generen un menor consumo de recursos.

También se puede adquirir un calzado ecológico y leer con atención las etiquetas de las prendas para conocer sus componentes.