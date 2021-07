Estas son las parejas de famosos que se separaron en el primer semestre de 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mundo de las celebridades (desde Hollywood hasta en Uruguay) está lleno de parejas que surgieron en medio de un set de grabación o que se conocieron gracias a eventos.

Sin embargo, algunas de esas relaciones se han roto con el tiempo y este 2021 fue el punto de quiebre para varias de ellas. De hecho, hay quienes creen que la cuarentena fue una de las causas principales de dichas rupturas.

Conozca aquí varios de los casos de famosos que dijeron amarse en algún momento y, hoy en día, ‘no se pueden ver ni en pintura’.

Kim Kardashian y Kanye West



El divorcio de la estrella del reality show ‘Keeping up with the Kardashians’ y el rapero estadounidense no tomó por sorpresa a sus seguidores, pues desde el año pasado se habían visto envueltos en diversas controversias.



Un ejemplo es aquella que libraron contra el gurú de belleza Jeffree Star, con quien supuestamente Kanye le fue infiel a Kim.



Finalmente, después de seis años de matrimonio, Kim pidió el divorcio y en el episodio final de la más reciente temporada del show le confesó a su madre por qué decidió separarse.



“No he llegado tan lejos solo para esto y no ser feliz”, comentó. “Quiero a alguien con quien compartamos los mismos programas o con quien hacer ejercicio. Son las pequeñas cosas las que no tengo, tengo todo lo que te puedas imaginar y estoy agradecida por eso, pero estoy lista para esos pequeños detalles que creo que significarían demasiado”.

Khloe Kardashian y Tristan Thompson



Otra miembro del clan Kardashian que también decidió separarse de su pareja en las últimas semanas fue Khloe.



Desde diciembre de 2016 salía con el jugador de la NBA Tristan Thompson, con quien tuvo a su hija True. Sin embargo, la relación no fue del todo tranquila, pues en 2018 se reveló que él le había sido infiel.



Pese a las fotografías existentes en las que se le veía junto a otras mujeres, incluida la mejor amiga de la famosa, Khloe le dio otra oportunidad y se comprometieron.



No obstante, el 21 de junio de este año ‘E! Entertainment confirmó la ruptura de la pareja.

Jennifer López y Alex Rodríguez



La cantante y el ex jugador de béisbol estuvieron juntos desde 2017, pero terminaron su relación en abril de este año.



La noticia causó conmoción en el mundo de la farándula, debido a que estuvieron a punto de llegar al altar. Sin embargo, en los últimos meses habían afrontado rumores de una supuesta infidelidad de Rodríguez con la estrella del reality show ‘Southern Charm’ Madison LeCroy, pese a que ella misma negó las acusaciones.

Jennifer López y Alex Rodríguez. Foto: Archivo

Ana de Armas y Ben Affleck



El director de ‘Argo’ (2012) tuvo una relación con J.Lo y estuvieron comprometidos en 2002, pero su unión se deterioró y le pusieron punto final en 2004.



Luego de eso, tuvo tres hijos con la actriz Jennifer Garner, con quien hoy maneja la custodia compartida de los menores.



En el camino, conoció a la actriz cubana-española Ana de Armas, famosa por sus personajes en ‘Por un puñado de besos’ (2014), ‘Blade Runner 2049’ (2017) y ‘Entre navajas y secretos’ (2019).



Los actores tuvieron una relación desde 2019, pero este año dividieron sus proyectos. Poco después, Affleck se reconcilió con Jennifer López y, desde entonces, han atraído la atención de la prensa internacional y sus seguidores, quienes aún no pueden creer que después de casi 20 años hayan regresado.

La foto del beso de Jennifer Lopez y Ben Affleck, de Page Six

María Pedraza y Jaime Lorente



Aunque ambos son españoles, lograron penetrar en el mercado estadounidense y mundial.



Los actores compartieron set en las producciones de talla internacional ‘La casa de papel’ (2017) y ‘Élite’ (2018) y de allí surgió el amor que duró hasta principios de este año.



Las especulaciones acerca de su ruptura ya rondaban en redes sociales, pues habían dejado de seguirse y Pedraza eliminó las fotos que tenían juntos.