Dos series para conocer más sobre Felipe de Edimburgo

Este viernes 9 de abril la familia real británica anunció la muerte del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, y marido de la actual moncarca, la reina Isabel II. El príncipe, retirado ya de la vida pública tenía 99 años y una vida muy interesante de repasar.

Dos series que se pueden encontrar en la plataforma Netflix reflejan parte de lo interesante y dramática que fue la historia de casi un centenario del marido de la reina Isabel, quien nació como príncipe griego y terminó escapando en un cajón de frutas, hasta su vida como el consorte más longevo de la historia.

1. The Royal House of Windsor: la serie de la BBC repasa de forma documental la historia de la familia real británica de la que también es parte el ahora fallecido duque de Edimburgo. Si bien el foco no se pone estrictamente en su personaje, se aborda su vínculo e historia con la reina, más allá de lo que puede observarse en series de ficción.

2.The Crown: el príncipe Felipe es un gran protagonista de la serie de ficción de Netflix. En las primeras cuatro temporadas de la ambiciosa producción, su figura y conflictos fueron abordados en numerosas ocasiones a través de los actores Matt Smith y Tobias Menekes.

La serie muestra al consorte de la reina como un joven atribulado que debe reconciliarse con el rol, menos protagónico y con muchas renuncias que le toca cumplir.