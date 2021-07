¿Quién será más afectado por la publicación de la autobiografía del príncipe Harry?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El anuncio de que Harry publicará sus memorias inquietó a su entorno y tanto sus familiares como amigos creen que la publicación podrá detonar varias bombas al mismo tiempo.

Según le confió una fuente al medio británico Mirror, la mera idea del libro causó un tsunami de terror entre los allegados al esposo de Meghan Markle. En particular, una especialista en cuestiones de la realeza asegura que habrá alguien que saldrá especialmente perjudicado.

Días atrás, se supo que los amigos de Harry son algunos de los que mayor temor sienten por la publicación. El Daily Mail informó que uno de ellos, que no reveló su nombre, señaló: “Se siente muy hipócrita el comportamiento de Harry debido a que él prefiere hablar con la prensa antes de que con su grupo de amigos. Existe el temor de que revele detalles de su juventud hedonista que puedan causar estragos en nuestras carreras y en nuestras vidas personales”. En tono de amenaza, otro amigo dijo: “Los compañeros de Harry le han sido leales… hasta ahora”.

El mayor perjudicado

Más allá del temor de ellos, hay alguien que podría resultar particularmente lastimado por las revelaciones del príncipe. Ingrid Sewarde, dedicada a investigar y difundir temas vinculados a la corona, señaló que el contenido del libro podría afectar más a su hermano, el príncipe William, especialmente si Harry dice cosas que son “inapropiadas” sobre la realeza.



Según el Express, Sewarde advirtió: “William es probablemente el que saldrá más perjudicado de todos porque hay una disputa entre William y Harry y, básicamente, si dice cosas inapropiadas sobre la monarquía, porque ese es el futuro de su hermano”. Y sumó: “No es el futuro de Harry, ahora está fuera de la corona, pero sigue siendo el futuro de William”.

Además de la charla que Harry y Meghan tuvieron con Oprah Winfrey, el príncipe también hizo otras graves acusaciones a la realeza en el último tiempo. Por ejemplo acusó al entorno de la corona de “negligencia total” en su serie documental de Apple TV, The Me You Can’t See y arremetió contra la paternidad de su padre, el príncipe Carlos, tanto en la serie como durante una aparición en el podcast Armchair Expert.

En ese sentido, Sewarde sostuvo que Carlos se mantuvo en silencio desde el anuncio del libro de su hijo. Ella explicó: “Por supuesto, todos se olvidan del pobre príncipe Carlos, que se mantuvo muy, muy callado sobre todo esto”. Además, la experta en cuestiones de la realeza agregó: “Es su hijo y es muy doloroso para él escuchar a Harry decir que su padre no fue un gran papá, que son más o menos algunas de las cosas que ya dijo”.