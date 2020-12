Seis pautas para evitar las peleas en las fiestas de fin de año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque los cantos de fin de año propenden por la armonía, la paz y el amor, lo cierto es que no pocas veces las diferencias y tensiones entre conocidos, familiares, amigos o compañeros de trabajo terminan por convertirse en los tristes protagonistas de muchas celebraciones.

Y si los componentes de reflexión y racionalización no afloran en al menos una de las partes, la situación puede salirse de las manos y pasar a las agresiones, las peleas e incluso las tragedias. Episodios que –por las características de la época– se recordarán toda la vida, según explica el psiquiatra Rodrigo Córdoba.

Pero el experto subraya que con un poco de conocimiento e inteligencia se pueden evitar o manejar estas reacciones, para impedir que lleguen al punto de estropear nuestras fiestas de fin de año.

Para ayudar a disminuir los niveles de agresividad que infortunadamente se pueden presentar en estos días, y que están bien retratados en las estadísticas oficiales de riñas y agresiones personales, es necesario conocer las siguientes pautas.

1. Identifique factores desencadenantes



Sandra Herrera –psicóloga clínica– dice que cada persona se conoce y, por extensión, a los que lo rodean, y mucho más a los de su familia, dentro de los cuales puede saber quiénes son los que tienen la capacidad de despertar sentimientos negativos. Por eso es bueno identificarlos y a la par, las circunstancias que motivan estas reacciones.



El objetivo, según indica la psicóloga, es mantenerse lo más distante posible de esas personas en las celebraciones, evitar las conversaciones o las condiciones que pueden disparar las emociones negativas y, en casos extremos, abstenerse de compartir con ellos.



Córdoba insiste en que no se trata de ser selectivo y terminar rechazando a todo el mundo, sino de tener claras cuáles son las circunstancias que rodearían una posible confrontación para evitarla al máximo. En casos extremos, empiece por ceder y por no darle importancia durante la reunión a dichas situaciones. “Intentar convertir las reuniones en un escenario para resolver conflictos es un grave error. Hay que buscar otros espacios”, señala.



Truco: Ponga una línea roja, determine una palabra o un algo que lo alerte de que la situación puede pasar a mayores. Y, de inmediato, cancele el tema y huya.

2. Tranquilidad ante todo



Muchas de estas celebraciones se prestan para encontrarse con gente que no es de nuestro agrado y a la que uno preferiría sacarle el cuerpo. Pero hay que invocar la calma, pensar que es transitorio y por la temporada. Y si dichas personas hacen comentarios que pueden removerle el estómago, déjelos pasar. Relájese.



Truco: frente a comentarios incómodos piense que estos califican a las personas que los emiten y no a quien los recibe. Así que no se preocupe.

3. Evite los temas que desatan reacciones apasionadas



Temas como la religión, la política o el fútbol se manejan, por lo general, más con las emociones que con la razón, por lo que fácilmente pueden encender la mecha de una discusión, incluso con personas cercanas. La psicóloga Herrera dice que tratar estas temáticas es difícil incluso sin que haya mediado el alcohol, de ahí que cuando el licor está presente se pueden tornar inmanejables y potencialmente agresivas. Siempre hay que evitarlas, así empiecen con comentarios que parecen jocosos.



Truco: de entrada sugiera una regla para no hablar de esos temas.

4. Póngase en los zapatos del otro



Es muy difícil frente a personas agresivas saber qué está pasando en su cabeza o cómo es su mundo interior. Tanto que puede estar atravesando por un momento difícil, peor de lo que usted se imagina. Estas condiciones, en medio de las invitaciones a pasarla bien, pueden producir reacciones inesperadas. De ahí que frente a esas situaciones, antes de cazar una pelea, dése un tiempo y analice qué puede haber detrás. Como se dice coloquialmente, póngase por un instante en los zapatos de esa persona, respire profundo y trate de entender.



Truco: frente a reacciones negativas no responda con el mismo nivel, muéstrese amable y jamás descalifique de entrada lo que la otra persona está diciendo. En caso extremo, guarde silencio; pero si puede, dele algo de razón. No perderá nada.

5. No se exceda con el alcohol



Muchos desenlaces negativos en las reuniones de esta temporada se incrementan por la desinhibición que a nivel cerebral produce el alcohol. El problema es que, al ser un depresor, frena de manera significativa la capacidad de raciocinio y deja a las personas a expensas de reacciones primitivas.



El inconveniente, según Rodrigo Córdoba, es que las personas no requieren de cantidades similares para producir estos efectos, de ahí que resulta mandatorio explorar y conocer a la perfección los límites de cada uno en este terreno. Si ve que la cosa se pone tensa, lo mejor es abandonar el recinto antes de que la situación se ponga peor.



Truco: explore cuál es el nivel de alcohol que lo relaja y le permite sentirse contento sin distorsionar la realidad. En caso de enfrentarse a grupos difíciles, beba poco y no mezcle tragos.

6. Respire profundo



En muchas ocasiones, la gente puede verse involucrada en discusiones que no se pueden prevenir, e incluso ser los promotores de altercados. En esos momentos, resulta de utilidad guardar silencio por unos instantes, respirar profundo, contener el aire mientras se cuenta hasta diez y expulsarlo de manera lenta. Repetir este ejercicio hace que la concentración de CO2 a nivel cerebral se aumente y contrarreste los efectos de la hiperventilación que genera un disgusto. Aquí, los vasos sanguíneos se dilatan y con ello se aumenta la circulación y la oxigenación dentro de las neuronas, lo que garantiza que las cosas se vean más claras y con un poco más de reflexión. Hágalo siempre.



Truco: respire profundo ante situaciones que lo sacan de casillas e, incluso, camine un rato. Seguro que al regresar a la ‘escena’, el nivel de tensión habrá disminuido.