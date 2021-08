Reto visual: Hay tres escaleras separadas, ¿las podés ubicar en un minuto?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy las escaleras son las protagonistas de un nuevo reto visual.

Desarrollado por el equipo de diseño de Noticieros Televisa, el desafío visual de hoy pondrá a prueba a los más sagaces. ¿Qué tenés que hacer? Encontrar tres escaleras que están separadas.

¿Te animás a resolverlo?

Foto: Noticieros Televisa

La resolución del reto visual de las escaleras separadas

Apoyadas unas contra otras, una gran cantidad de escaleras de madera han sido distribuidas sobre un fondo claro. Mientras que, a simple vista, todas parecen iguales, tres de ellas no están conectadas. Y esas son las que deberás encontrar.



Como suele aconsejarse cada vez que alguno de estos retos visuales presenta dificultades, lo mejor es repartir la búsqueda, segmentar la imagen. Algunas personas dividen el área en cuatro, mientras que otras prefieren confiar en que en el recorrido de la imagen sus ojos hagan todo el trabajo



¿Ya las encontraste? ¿Todavía no? No hay problema. Más allá del minuto estipulado para este tipo de retos visuales, la idea es que pases un momento entretenido.



Si querés podés tomarte unos instantes extra para intentar dar con las tres escaleras separadas. Caso contrario, solo tenés que deslizar y encontrarás la respuesta destacada.