¿Quiénes son los miembros de la realeza más buscados en la web?

Realeza

Los royals también son rankeados en los motores de búsqueda y acá te decimos quiénes son los más populares y quiénes retrocedieron en el conteo

el universal / gda

En el mundo digital todo es medible y los miembros de la realeza ahora tienen su propio ranking de búsquedas en la web. Sin dudas, aún en el siglo XXI, las casas reales, sus miembros y sus historias llaman la atención.

Por ello, se dio a conocer quiénes son los príncipes que más interés registran en los motores de búsqueda y para la sorpresa de muchos el primer lugar no es de quien se imaginan.

Pese a su intempestiva renuncia a la familia real del Reino Unido y la serie de declaraciones que han ventilado sus problemas con sus parientes y su abuela, la reina Isabel II, el royal que más interés registra en la web es el príncipe Harry, quien está casado con Meghan Markle.

Harry de Sussex pasó de 3.600 búsquedas en octubre del 2020 a 301 mil en septiembre de 2021, de acuerdo con el diario español "ABC" que recogió información de Top10Casinos apoyados con la tecnología de SEMrush.

Sin embargo, la corona del royal más popular en la web no la comparte con su esposa, quien perdió varios lugares entre los miembros de la realeza que más interés generan en los internautas.

Meghan, quien tiene dos hijos con Harry, alcanzó un 23.1%, muy alejada de su concuñada Kate Middleton, quien registra un 84.5% de aumento. De acuerdo con el sitio español, la lista de análisis está formada con 78 miembros de casas reales.

Entre el top de los royals más buscados figura otro nombre que, quizá, ni nos imaginábamos: Charlene de Mónaco, quien se recupera de serios problemas de salud en su natal Sudáfrica y que también enfrenta rumores sobre su supuesto trámite de divorcio con el príncipe Alberto de Mónaco.

Aunque los representantes de la casa real monegasca han negado una y otra vez que estén a punto de decirse adiós, los chismes siguen subiendo de intensidad.

Otro de los royals más buscados es el príncipe Gabriel de Bélgica, hijo de los reyes de los belgas Matilde y Felipe; también figuran la princesa Margarita de los Países Bajos y el príncipe Constantino de los Países Bajos. Uno de los nombres que cierran el top es el del príncipe Leka de Albania.