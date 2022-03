¿Quiénes irán al homenaje en honor a Felipe de Edimburgo y quiénes faltarán a la cita?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El próximo 9 de abril se cumpla el primer aniversario de la muerte del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, esposo por más de 70 años de la reina Isabel II. Esta será sin dudas una de las fechas más dolorosas para la monarca, quien, ha querido hacer honor a Felipe y convocó a un magno homenaje en la Abadía de Westminster.

Cabe recordar que el funeral del príncipe Felipe tuvo que llevarse a cabo en la más estricta privacidad de la familia real británica debido a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del Covid-19, lo cual, dio una serie de imágenes de la reina Isabel II en completa soledad, la cuales, quedaran para la posteridad.

En aquella ocasión, sólo se permitió el acceso a tan sólo 30 personas a la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, incluso, hubo integrantes de la familia que no pudieron asistir, por eso, durante el servicio religioso que se hará a propósito del primer aniversario luctuoso del príncipe Felipe, se convocó a otros miembros de las casas reales europeas.

Según la información que se ha dado a conocer, será el próximo martes 29 de marzo que se realice el homenaje al fallecido duque de Edimburgo y se espera la presencia de los cuatro hijos que tuvo con la reina Isabel: la princesa Ana y los príncipes Carlos, Eduardo y Andrés, de hecho, hasta el momento no se sabe qué papel jugará este último, quien hace unas semanas mantuvo abierto un caso judicial en Estados Unidos acusado de abuso sexual, pero que terminó cuando llegó a un acuerdo económico millonario con la demandante.

Quienes ya confirmaron su asistencia fueron los reyes de Suecia y los Países Bajos, Carlos XVI Gustavo y Silvia, así como Guillermo Alejandro y Máxima, respectivamente. Además, se espera la llegada de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, quienes, a pesar de no haber confirmado, se especula que llegaran acompañados de la reina Sofía de Grecia.

Por otro lado, los grandes ausentes serán los duques de Sussex, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, quienes ya confirmaron que no van a asistir a través de un portavoz, lo cual, ha sido tomado como un desplante para la reina, pero, se sabe que actualmente el duque mantiene una batalla legal con el gobierno inglés, el cual, no quiere otorgarle protección a él y a su familia en suelo ingles por ya no ser integrante senior de los Windsor, a pesar de que Harry se ha ofrecido a pagar por ella.



Por último, aunque pudiera parecer obvia la presencia de la monarca del Reino Unido, su asistencia está considerada como “en espera”, ya que en las últimas semanas la reina Isabel ha cancelado algunos de sus eventos, como al servicio religioso que cada año se ofrece en honor al Día de la Commonwealth y que a ella le toca presidir.