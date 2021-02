El príncipe Harry paseó por Los Ángeles con James Corden en un bus turístico y habló de todo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El príncipe Harry fue el invitado de The Late Late Show de James Corden y se animó a recorrer Los Ángeles en un bus turístico junto al conductor británico radicado en Londres. Mientras paseaba, el dúo – que comparte una amistad desde hace varios años– habló con franqueza de diversos temas.

Corden y el duque de Sussex visitaron distintas zonas de la ciudad y llegaron hasta la casa de The Fresh Prince from Bell Air, serie que lanzó al estrellato a Will Smith en los '90. Al llegar, Corden quiso convercer Harry de que allí sería el príncipe de Los Ángeles e incluso hizo una videollamada con Meghan Markle para convencerla de ser "la princesa fresca de Bell Air".

Además, participó de un desafío de entrenamiento militar en el que mostró sus habilidades como soldado y superó distintos obstáculos con gran destreza física.

Meghan, su pequeña familia y rutinas.

Harry habló con franqueza del vínculo con la duquesa de Sussex y contó que en dos citas fueron de 0 a 60% en una relación: "En la segunda cita empecé a pensar que era especial. Nos sentíamos cómodos juntos", confesó.

"Cuando salís con cualquier miembro de la realeza todo empieza al revés, al principio son citas en casa (...) al principio éramos solo nosotros dos. Luego cuando nos convertimos en pareja empezamos a salir", detalló.



Sobre su vida cotidiana, el nieto de la reina Isabel narró: "Dependiendo cómo fue el día le damos un baño a Archie, le leemos un cuento y lo acostamos. Luego cocinamos o pedimos comida".

El duque describió a su hijo de un año y medio como un niño alegre que siempre está cantando. Además, reveló que la primera palabra del pequeño fue "cocodrilo".

Además, detalló que Archie le pidió a su bisabuela la Reina una wafflera para Navidad y que se la envió a su casa. Además, aseguró que la monarca maneja perfectamente Zoom y que incluso su abuelo, el príncipe Philip (99), logra hablar: "Lo único que en lugar de 'abandonar la reunión' te dice adiós y cierra la computadora", relató entre risas.

The Crown: no está tan lejos de la realidad

Sobre la serie de Netflix, The Crown, el hijo menor de Lady Di, dijo que por más que no hay que perder de vista de que se trata de ficción, por ser televisión, brinda una visión general de cómo es la vida para los miembros de la Familia Real: "Te da una pequeña idea de lo que es el estilo de vida y lo que implica poner el servicio y el deber por encima de la familia"

"Me siento mucho más cómodo viendo The Crown que leyendo las historias que se escriben sobre mi familia, mi esposa o mi mismo. (...) Tengo un problema con eso", aseguró.

Sobre qué actor le gustaría que lo encarnara, nominó al británico Damian Lewis, quien actuó en la miniserie Band of Brothers en HBO. Mientras que James Corden se postuló para interpretar al príncipe Willia,.

No fue abandonar la realeza, sino dar un paso al costado

Harry habló con franqueza sobre su decisión de dejar de trabajar como miembro activo de la Familia Real británica: "Nunca fue una cuestión de alejarnos; fue más una cuestión de dar un paso atrás y no de abandonarlo", aseguró.

"Todos sabemos cómo puede ser la prensa británica; estaba destruyendo mi salud mental, era tóxico. Hice lo que cualquier padre o esposo haría. En lo que a mi concierne, al margen de las decisiones que se tomen del otro lado, nunca me alejaré. Siempre contribuiré, mi vida está destinada al servicio público sin importar dónde viva", remarcó.

Sobre cómo ve el futuro una vez que el confinamiento termine señaló que se ve trabajando de una manera similar a lo que hacía en el Reino Unido como príncipe: "Mi vida será siempre sobre el servicio público y Meghan se comprometió con ello".