¿Por qué la princesa Charlotte no puede tener una mejor amiga en la escuela?

Las vacaciones de Navidad terminaron para los estudiantes en el hemisferio norte y, como todos los niños de su edad, los hijos de los duques Cambridge regresaron al colegio.

Pero, aunque la mayoría de esos niños esperan el reencuentro con sus mejores amigos, no funciona así en el caso de que seas un miembro de la realeza y asistas al Thoma’s Battersea.

Así lo aseguró la experta en realeza, Jane Moore, en el programa Loose Women de la cadena ITV. La mujer explicó que a la princesa Charlotte, que se encuentra actualmente en segundo grado, no se le permite tener una mejor amiga en la escuela. Pero lo que parece una regla poco sensible, en realidad, es todo lo contrario.

“No te animan a tener mejores amigos”, explicó Moore sobre las reglas de la institución educativa. “Hay carteles por todas partes que dicen ‘sé amable con todos’, ese es el espíritu de la escuela. Por ejemplo, existe una política que establece que si el niño va a hacer una fiesta, a menos que todos los chicos de la clase estén invitados, no se les permite repartir las invitaciones en el aula, lo cual creo que es algo muy bueno ya que así nadie se siente excluido”, agregó.

Moore elogió a la institución educativa al sostener: “En realidad, es una escuela pequeña realmente genial. Realmente se enfoca en la amabilidad, es algo realmente importante en ese colegio”.

Además, según la experta, no solo se espera que los hijos de los duques de Cambridge se hagan amigos de todos, sino que también se anima a sus padres a participar.



“Los padres están muy involucrados en el colegio, así que ellos también lo estarán”, manifestó la especialista. No es de extrañar, entonces, que el príncipe William y su esposa Kate Middleton a menudo sean fotografiados dejando a los niños en la institución.



En particular, para el primer día de clases de Charlotte, de seis años, en el colegio Kate tuvo algunas conmovedoras palabras de aliento para su hija. Según los informes le dijo: “George ayudará a liderar el camino”.



De acuerdo con la edición británica de la revista Hola!, el mayor de los tres hijos de William cuida regularmente de su hermana menor en Thomas’s, donde actualmente cursa cuarto grado.



“El príncipe George es un hermano mayor muy protector y encantador”, aseguró la biógrafa de la realeza Penny Junor. En ese sentido, la mujer opinó: “Estoy segura de que cuidará de su hermana pequeña y que estará orgulloso de enseñarle todos los trucos”.