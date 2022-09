Películas y documentales para entender cómo fue la mediática vida de Lady Di

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La historia de vida de la icónica princesa Diana de Gales está llena de dramáticos y polémicos acontecimientos que parecen sacados de una novela. Si sos fanática de Lady Di o si te llaman la atención los largometrajes sobre la familia real británica, tenés que ver esta serie de películas y documentales que te ayudarán a entender mejor cómo fue la mediática vida de la recordada “princesa del pueblo”.

“Spencer” (2021)

A modo de biopic, “Spencer” (2021) narra la historia de Diana (interpretada por Kristen Stewart) durante lo que serían sus últimas vacaciones de navidad en la casa Windsor en una de sus fincas en Inglaterra, luego de que su insoportable matrimonio con el príncipe Carlos y sus obligaciones como princesa terminen ahogándola hasta el punto de querer acabar de una vez por todas con la presión de la familia real. Podés verla en Amazon Prime Video.

Foto: IMDB

“The story of Diana” (2017)

“The story of Diana” (2017) narra la vida y las luchas más íntimas de Diana desde antes de convertirse en princesa: su infancia, adolescencia, la casa donde creció y la vida que llevó tras casarse con el príncipe Carlos. Cuenta testimonios de su hermano Charles Spencer y otras personas que conocían a Diana de cerca. Podés verlo en Netflix.

Foto: FilmAffinity

“Diana” (2013)



“Diana” (2013) narra los dos últimos años de Lady Di (interpretada por Naomi Watts). Luego de separarse del príncipe Carlos, Diana sostiene un apasionado romance secreto que duraría poco más de un año con un cirujano pakistaní, el dr. Hasnat Khan. Tras la ruptura, vendrían los últimos fatídicos días de la princesa, donde perdería la vida en aquél accidente automovilístico con su supuesta nueva conquista, el millonario egipcio Dodi-Al-Fayed, mientras eran perseguidos por los paparazzis en las calles de París a mediados de 1997. Podés verla en HBO Max o en Apple TV.

Foto: FilmAffinity

“The Queen” (2006)



“The Queen” (2006) se sitúa en los días posteriores a la muerte de la princesa Diana después de aquel fatídico accidente automovilístico. Con una Inglaterra conmocionada por la magnitud y extrañeza del evento, la reina Isabel II (interpretada por Helen Mirren) hará todo lo posible por proteger a la familia real de la repercusión mediática. Podés verla en HBO Max o en Movistar+.

Foto: IMDb

“The Crown”: 4° Temporada

La popular serie “The Crown” tuvo como protagonista a la princesa Diana (Emma Corrin) en su cuarta y última temporada. Luego de que Margaret Thatcher se convirtiera en primera ministra de Inglaterra, la familia real se fortalecería con el matrimonio del príncipe Carlos y Diana de Gales. La temporada sigue a Diana como recién casada, sus giras a Nueva Zelanda y Australia con Carlos, el nacimiento de sus hijos William y Harry, y el asfixiante deterioro de su matrimonio con el pasar del tiempo. Podés verla en Netflix.

Foto: Netflix

The Princess (2022)

“The Princess” (2022) es el nuevo documental de HBO que se enfoca en brindar mayor contexto, a diferencia de sus predecesoras, sobre la mediática vida familiar y la trágica muerte de la princesa Diana. Además, muestra el impacto que tuvo la familia real en la forma en la que el pueblo vería a partir de ahora a la monarquía. Podés verlo en HBO Max.

Foto: FilmAffinity

“Diana: In her own words” (2017)

“Diana: In her own words” (2017) es el documental de National Geographic que reproduce una recopilación de entrevistas que la princesa Diana grabó para el polémico libro de Andrew Morton sobre ella. En esta serie de vídeos y audios, Diana narra su vida y los acontecimientos que la rodearon desde su propia perspectiva. Podés verlo en Amazon Prime Video.

Foto: Amazon

“Diana, nuestra madre: Su vida y legado” (2017)

Por el vigésimo aniversario del fallecimiento de Lady Di, se estrenó “Diana, nuestra madre: Su vida y legado” (2017), un documental donde los príncipes William y Harry, recuerdan a su madre a través de imágenes y vídeos reveladores desde la etapa de su infancia hasta su muerte en 1997. Además, cuenta con los testimonios de amigos y familiares cercanos a Diana como su hermano el conde Spencer, Elton John, amigos de la infancia, entre otros. Podés verlo en las plataformas de streaming en línea.

Foto: FilmAffinity

“La casa real de Windsor” (2017)

“La casa real de Windsor” (2017) es un documental que se creó a raíz de los 100 años de la casa real británica. A través de imágenes y vídeos inéditos, cuenta cómo ha sobrevivido la familia real de los Windsor a pesar de las disputas políticas, sociales y más. También, narra la evolución de la historia de amor entre Diana de Gales y el príncipe Carlos. Podés verlo en Netflix.

Foto: IMDb

“Unlawful Killing” (2011)

“Unlawful Killing” (2011) es el controvertido documental que fue financiado por el padre de Dodi Al-Fayed, quien perdió la vida junto a Diana en aquel fatídico accidente automovilístico en 1997. Este documental explora las contradicciones y el proceso del juicio tras el acontecimiento. Además, cuenta con declaraciones de testigos. amigos y familiares de la pareja. Podés verlo en las plataformas de streaming en línea.