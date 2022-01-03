Nueva alerta para Isabel: su primo publicará un libro con secretos de la familia real

Realeza

El duque de Kent planea sacar a la venta en mayo de 2022 una publicación con sus memorias y ya hay polémica

la nación / gda

El 2022 se perfila complejo para la familia real británica en lo que a secretos y revelaciones se refiere. No solo se publicarán las ya polémicas memorias del príncipe Harry sino que también ahora otro miembro de la realeza agregará sus recuerdos a la biblioteca.

Se trata de Edward Kent, el primo hermano de la monarca, que acaba de anunciar que publicará su libro de memorias y promete contar la verdad del detrás de escena de la familia más famosa del mundo.

El hombre de 86 años permaneció cerca de la monarca toda su vida: ella estuvo en su bautismo en la capilla privada del palacio de Buckingham cuando era una niña y, ocho décadas más tarde, él estuvo a su lado en su primer desfile de cumpleaños sola desde la muerte del príncipe Felipe de Edimburgo.

Se estima que el libro de Edward será publicado en mayo, unos meses antes de las celebraciones del jubileo de platino de la reina y antes de la autobiografía del príncipe Harry. Muchos fanáticos de la realeza aseguran que la publicación será mucho más emocionante que la del duque de Sussex, cuyo lanzamiento está programado para fines de 2022.

La publicidad de las memorias de Edward Kent asegura que fue un testigo invisible de la vida de la reina: “El duque ha estado involucrado en todos los eventos de la realeza a lo largo de su vida. Después de la temprana muerte del padre de la reina, caminó en la procesión en el funeral del rey en 1952 y rindió homenaje a su prima en la coronación en 1953. Iba con ella cuando un joven disparó en el desfile de Trooping the color en 1981 y fue el único miembro de la familia real que estuvo junto a Isabel II para celebrar su cumpleaños oficial en junio de 2021?.

Sus memorias se basarán en las conversaciones que el duque de Kent tuvo con el historiador y biógrafo de la realeza Hugo Vickers, que también escribió la biografía de la reina madre, entre otras. Según el editor, el libro incluirá imágenes exclusivas nunca antes vistas de la colección privada de Edward como fotógrafo aficionado.

Un experto en realeza manifestó en declaraciones al sitio Daily Star que las diferencias entre las memorias de Harry y las del duque de Kent, llamadas “A royal life”, no podían ser más claras en el sentido de que el primo de la reina es un testigo privilegiado de todos los acontecimientos de su vida.