Meghan Markle tuvo gesto solidario durante evento de la ONU y es aplaudida en las redes

REALEZA

“¡Qué gesto tan dulce!” y “Es tan amable” fueron algunos de los comentarios por como actuó la duquesa durante un evento en Nueva York. El momento fue publicado por una cuenta de fans en Twitter.

LA NACION/ gda

Meghan Markle tiene un pasado previo a su matrimonio con el príncipe Harry que es admirado por sus seguidores y criticado por los fieles a la monarquía. Aún así, la duquesa de Sussex hace oídos sordos y continúa mostrando su auténtica esencia. Para muchos, es la figura más querida y también la más polémica de la realeza británica.

No es ningún secreto que Meghan es una gran amante de los animales: adoptó a dos perros de un refugio, Bogart y Guy, un tercero junto a su esposo en 2018. Sus intereses solidarios se trasladan a todos los ámbitos. Markle también colaboró con ONGs en varias oportunidades.

Tal es así que, anteriormente a su vínculo con la realeza, ayudó en comedores populares, tanto en Los Ángeles como en Toronto. Trabajó como voluntaria para la ONG One Young World, que tiene por objetivo el empoderamiento de la juventud, y participó de la organización humanitaria World Vision. En una visita a la India en nombre de esta entidad, quedó tan impresionada por su experiencia que escribió un artículo de opinión para la revista Time en 2017.

Su carácter solidario se representa en grandes gestos, pero también en otros sutiles. El último hecho público fue durante un evento de las Naciones Unidas, que marca el Día de Nelson Mandela en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, al que fue invitada junto al duque de Sussex.

Una mujer ubicada en la fila justo detrás de Meghan sufrió un ataque de tos y la duquesa no dudó en ofrecerle su botella de agua, que sacó de su bolso. Unos instantes después, la señora se la devolvió luego de poder beber y le dio las gracias.

Los fanáticos de la realeza aplaudieron el gesto de la duquesa de Sussex en las redes sociales. El momento fue publicado por una cuenta de fans en Twitter que tiene más de 9.000 seguidores, que comentaron la publicación: “¡Qué gesto tan dulce!”, “Es tan amable” o “Siempre acude cuando alguien necesita algo, es su instinto natural”, fueron algunos de los mensajes que inundaron los comentarios del posteo.

Moment Meghan Markle gives her water bottle to a woman coughing at the UN pic.twitter.com/LDrlu6XtGd — The Sun (@TheSun) July 19, 2022

Markle acudió al evento para acompañar a su esposo Harry, quien pronunció un discurso de apertura en el que criticó la decisión de la Corte Suprema de anular Roe vs. Wade (1973, Estados Unidos) y lo calificó como “un ataque global a la democracia y la libertad”.

Este caso fue un litigio judicial en la década de los 70 en el que la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la Constitución protege la libertad de decisión de una mujer embarazada para abortar sin excesivas restricciones gubernamentales.

La pareja sigue envuelta en cruces con la reina de Inglaterra, luego de que a mediados de 2020 Markle y Harry decidieran renunciar a sus títulos de alteza real y, por tanto, dejarían de representarla. A pesar de ello, se comprometieron a continuar respetando sus valores.

El acuerdo con el Palacio de Buckingham derivó en una disputa legal tras la decisión de la reducción de la custodia para el duque de Sussex y su familia en territorio británico y que hace poco se reveló que miembros de la familia real estuvieron involucrados en la toma de decisión.