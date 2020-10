Meghan Markle posó con un reloj de Lady Di valuado en 24 mil dólares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los duques de Sussex hicieron la primera sesión de fotos profesionales después de su salida de la monarquía en marzo. Para la ocasión, Meghan Markle eligió un estilo minimalista pero de miles de dólares. El detalle que más llamó la atención fue el reloj de oro Cartier Tank Francaise que lució en su muñeca derecha: una valiosa reliquia que perteneció a la colección de joyas de la princesa Diana.



La imagen en blanco y negro fue tomada por el fotógrafo Matt Sayles y se utilizó para promocionar la participación de la pareja en el episodio especial de TIME100 Talks on the state of our digital experience (Conversaciones sobre el estado de nuestras experiencias digitales) que se emitirá este martes.

En la foto, Meghan se ve impecable con un traje de Alexander McQueen de 3000 dólares. Junto con el reloj, que cuesta alrededor de 24 mil dólares, la exactriz se puso su pulsera Cartier Love, de 6500 dólares, que se estima que fue un regalo de Harry.



Está claro que a la duquesa le encantan las joyas. La edición estadounidense de la revista Hello! cuenta que en una entrevista que dio en 2015, Meghan confesó: "Siempre quise el reloj Cartier French Tank. Cuando me enteré de que Suits continuaría una tercera temporada fue algo tan importante que derroché y me compré la versión de dos tonos. Lo tengo grabado en la parte de atrás. Dice 'Para MM de MM'. Mi plan es dárselo a mi hija algún día. Es lo que convierte a las joyas en especiales: la historia que cuentan, la conexión que una tiene con ellas".



De acuerdo con el Daily Mail, los fanáticos de la duquesa aseguran que en la nueva fotografía Meghan también usó otra pieza de la colección de Diana: un anillo de aguamarina de oro amarillo de 24 quilates que encargó para sí misma después del divorcio. La exactriz lució la joya por primera vez el día de su boda con el segundo vestido de la noche: uno blanco con escote halter de Stella McCartney.



En esta ocasión, Meghan lució el anillo, valuado en aproximadamente en 100 mil dólares, en el meñique. La esposa de Harry es también dueña de otras alhajas que pertenecieron a la princesa de Gales: un par de aritos con forma de mariposa y una pulsera de oro.



Según Time, el episodio especial tratará el dilema que plantea el uso de las redes sociales y se enfocará en el esfuerzo por construir comunidades más amables, seguras y confiables en el contexto de apoyar las iniciativas relacionadas con la equidad de género, la justicia racial y el cambio climático.



El diario británico The Telegraph tuvo acceso al "formulario de solicitud de evento virtual" de los duques. Se trata de un documento de cuatro páginas en el que se describen una serie de condiciones para su participación incluida la decisión sobre quién los presenta. Entre los requisitos demandados, la pareja exige que sus honorarios se paguen por adelantado, pide una lista con los datos de la audiencia completa y solicita también que se les informe si deben usar un estilo de negocios o informal.