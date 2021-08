Meghan y Harry casi revelan quién hizo los comentarios racistas sobre Archie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Meghan Markle y el príncipe Harry, duques de Sussex, estuvieron a punto de exponer al miembro de la realeza que, según ellos, hizo comentarios racistas antes del nacimiento de su hijo Archie, antes de considerar el detalle demasiado "dañino", informó esta semana la revista Page Six.

En una edición actualizada de la biografía "Finding Freedom", los autores Omid Scobie y Carolyn Durand, aseguran que la pareja consideró "compartir este detalle" en su sensacional entrevista televisiva con Oprah Winfrey, aseguró la publicación.

Sin embargo, fue la propia Markle la quien no quiso perjudicar a la familia real y no reveló la identidad de la persona. No obstante, la pareja aclaró que no fueron los abuelos de Harry, la reina Isabel ni el príncipe Felipe, quienes cuestionaron cuán oscura sería la piel de Archie.

En la nueva edición del libro, Scobie y Durand señalan que las acusaciones raciales amenazan la reputación de la familia real en todo el mundo y que cuando consultaron a un miembro del personal del Palacio de Buckingham, el funcionario aseguró:"Existe la sensación de que, si se ignora, desaparecerá, pero seguramente a estas alturas ya deberían haber aprendido que eso nunca sucede".

MIRA TAMBIÉN El príncipe Harry disparó contra su familia en entrevista con Oprah Winfrey por este motivo

Menos circo

El nuevo texto también comenta sobre el funeral del príncipe Felipe en el mes de abril. El libro asegura que los miembros de la familia real estaban "tranquilamente complacidos" de que la duquesa de Sussex se perdiera el funeral del abuelo de su marido, ya que temían que "crearía un espectáculo" si aparecía.

El funeral sirvió para que Harry y su hermano, el Príncipe William, retomaran el contacto regular. Sin embargo, Harry y su padre, el Príncipe Carlos, solo tiene leve vínculo.

Los autores agregan que aunque las emociones dentro de la familia real siguen "crudas" por la entrevista de Oprah, una fuente cercana a la pareja supuestamente dijo que "obligará a la gente a hablar para que comience la curación", aunque la fuente admitió que " tomará tiempo superar el dolor ".



"Tiene que haber algún reconocimiento de comprensión sobre lo que pasaron los Sussex para que haya progreso", agregó la fuente.

Otra fuente de la familia real dijo: “Dónde estamos hoy versus dónde estábamos hace seis meses, versus dónde estábamos hace 12 meses… en realidad hay progreso. Hay esfuerzos de todos lados ”.



La comunicación entre William y Harry continúa activa, gracias a que están planeando otro tributo a su madre, la princesa Diana.



"Ambos están profundamente dedicados a continuar con el legado de su madre y ninguna cantidad de sentimientos heridos se interpondría en ese camino", dijo el amigo de Harry. "Es una prioridad absoluta e incluso en medio de estas otras cosas, simplemente no continuarían juntos sin el otro".



Harry también trató de estar allí para su padre, el príncipe Carlos, en el funeral, como dijo una fuente: “Aunque había muchos problemas sin resolver, Harry no quería nada más que asegurarse de que el príncipe Carlos se sintiera apoyado en su momento de necesidad. Por breves que fueran sus conversaciones, fueron pasos adelante en un proceso de curación necesario para la pareja ".