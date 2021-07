El príncipe Harry disparó contra su familia en entrevista con Oprah Winfrey por este motivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si bien ya se conocía el dolor que sintió Harry al enterarse de que le iban a quitar sus títulos y nombramientos militares cuando decidió alejarse de la familia real en el proceso que se conoció como Megxit, ahora trascendió que el príncipe “se vengó” por la situación. Tan solo 24 horas después de confirmarse su “pérdida”, el duque de Sussex aceptó brindar la explosiva entrevista a Oprah Winfrey, en febrero pasado.

Aunque en su momento se especuló que el enojo de Meghan y Harry se debía a que su primogénito, Archie, no recibiría el título de príncipe, ahora se sabe que el motivo de la ira de la pareja fue una discusión sobre los títulos militares.

“Hubo una pelea justo antes de la entrevista con Oprah, pero no tuvo que ver con el título de Archie. Eso se había sabido y discutido durante bastante tiempo. Harry y Meghan estaban muy enfadados ante Oprah porque la separación final de Megxit acababa de ser firmada e incluía que Harry no mantuviera sus funciones militares. Eso fue lo que lo enfureció tanto. Es muy emotivo y sus roles militares fueron muy importantes para él dado que brindó su servicio en las Fuerzas”, confirmó una fuente a The Sun.

El hijo menor de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales ingresó en la academia militar de Sandhurst en 2005 como cadete oficial de Gales. Ascendió hasta teniente y se instruyó como piloto de helicópteros. En abril de 2011 fue nombrado capitán. El duque de Sussex sirvió en el ejército durante diez años y realizó dos giras por Afganistán.

Al parecer, una vez que el Megxit ya no tuvo vuelta atrás, la reina Isabel se negó a que Harry conservara sus nombramientos militares honoríficos que le habían otorgado como miembro de la realeza superior, a pesar de que el joven había “suplicado” quedárselos.

El viernes 12 de febrero pasado, como parte de la separación final, la monarca eliminó tres de sus roles más queridos: el nombramiento de capitán general de los Royal Marines; el grado de comandante de honor de las Fuerzas Aéreas Reales; y el título de comandante en jefe de Buques pequeños y Buceo de la Fuerza Naval Real.

De acuerdo al medio británico, ese mismo fin de semana, Harry y Meghan firmaron para realizar la entrevista con la presentadora estadounidense, en la que acusaron a los miembros de la Corona de maltrato, discriminación y falta de predisposición para buscar ayuda psicológica.

Según los expertos, el tema de la quita de títulos militares estaba aún “a flor de piel” cuando se grabó la entrevista, lo que podría explicar las devastadoras críticas realizadas por el príncipe a su familia.