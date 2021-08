Meghan aparece en video por sus 40 años e invita a celebridades a donar

Meghan Markle, duquesa de Sussex, cumplió 40 años este miércoles 4 de agosto y luego de que se especulara mucho sobre su fiesta de cumpleaños, sorprendió al mundo con un video tierno y lleno de detalles que publicó en el sitio web de Archewell, su organización benéfica.

La duquesa lanzó la campaña 40 x 40 en la que invita a mentorear a 40 mujeres durante 40 minutos de diferentes organizaciones a las que apoya en Inglaterra y Reino Unido.

Para promover su campaña, la actriz protagoniza un video junto a la comediante Melissa McCarthy, en el que mantienen una conversación hilarante sobre cómo festejará su cumpleaños Markle. Finalmente, la esposa del príncipe Harry le confiesa a su amiga que el regalo será que done su tiempo para apoyar a que más mujeres regresen al mercado laboral.

Los detalles tiernos del video

Markle aparece en lo que se supone es su oficina en su casa de Montecito (California) y está su beagle, Guy. Además, luce dos collares con las constelaciones de Géminis y Tauro, signos zodiacales de sus hijos.

Si bien el príncipe Harry no aparece en el video directamente, se lo puede ver haciendo malabares a través de una ventana. Por otro lado, Markle homenajea al pueblo británico: tiene una taza de la tienda por departamentos londinense, Harrods, y una bandeja con galletas de manteca al estilo inglés.

El mensaje de Meghan Markle

"Reflexionando sobre mi cumpleaños número 40 y las muchas cosas por las que estoy agradecida, me sorprende que EL TIEMPO ESTÉ ENTRE NUESTROS DONES MÁS GRANDES Y ESENCIALES: tiempo con nuestros seres queridos, tiempo haciendo las cosas que amamos, tiempo dedicado a aprender, reír, crecer , y el tiempo sagrado que tenemos en esta tierra. Entre los obsequios más valiosos del tiempo también se encuentra el tiempo dedicado al servicio a los demás sabiendo que puede contribuir a un cambio increíble. Hasta ese último punto, y con mi 40ª vuelta alrededor del sol en mente, me hizo preguntarme: ¿qué pasaría si todos nos comprometiéramos 40 minutos a ayudar a alguien más o guiar a alguien que lo necesita? Y luego, ¿qué pasaría si les pedimos a nuestros amigos que hagan lo mismo?



En los últimos dos años, y en gran parte debido a la pandemia de COVID-19, decenas de millones de mujeres en todo el mundo han abandonado la fuerza laboral, incluidas más de dos millones de mujeres en los EE. UU. La CRISIS en lo que respecta al trabajo no remunerado, incluida la escolarización y el cuidado de los miembros de la familia. Y las últimas investigaciones muestran que MENOS MUJERES QUE HOMBRES VOLVERÁN A TRABAJAR mientras nos recuperamos de la pandemia.



Creo que la tutoría es una forma de ayudar a las mujeres a recuperar la confianza y a reconstruir su fortaleza económica, y para mi cumpleaños, le pedí a 40 amigos, activistas, atletas, artistas y líderes mundiales que me ayuden a iniciar un esfuerzo global contribuyendo con 40 MINUTOS DE MENTORÍA a Apoyar a las mujeres que se reincorporan a la fuerza laboral. Con este tiempo, espero que cada uno ayude a alguien a avanzar en su vida profesional en sus propios términos, y espero que inspiren a muchos otros a dedicar 40 minutos de su tiempo también.



Si puede, ÚNASE A NOSOTROS y dedique hoy 40 minutos al servicio de los demás de la manera que le parezca adecuada. El tiempo que usted dona puede contribuir a una ONDA GLOBAL DE SERVICIO y poner en marcha un impacto significativo en nuestras propias comunidades y en todo el mundo.