Meghan no acompañará a Harry a Londres para el homenaje a Lady Di

Después de varias idas y vueltas, finalmente se confirmó que Meghan Markle no acompañará al príncipe Harry a la inauguración de la estatua de Lady Di el próximo 1 de julio en los jardines del palacio de Kensington.

La noticia fue anunciada por la especialista en realeza del canal británico ITV News, Lizzie Robinson, y por la corresponsal real del Daily Telegraph, Victoria Ward. Las periodistas publicaron la información en Twitter después de que varios medios difundieran el rumor de que la duquesa viajaría al Reino Unido para asistir al homenaje de la familia a Diana de Gales.

Los príncipes Harry y William vienen trabajando en la escultura desde 2017 para poder descubrirla el día en que su madre hubiera cumplido 60 años.

El rumor inexacto del posible viaje de Meghan a Londres junto con su esposo surgió de los dichos de una fuente cercana a los Sussex al sitio estadounidense Radar: “Meghan sabe lo difícil que fue para Harry asistir solo al funeral de su abuelo y no quiere que eso vuelva a suceder. Ella sabe que fue tratado con frialdad por la mayoría de sus parientes”.

Sin embargo, según los informantes de las periodistas, la razón por la que Markle no se embarcará en el viaje tiene un nombre: Lilibet Diana. No se trata de una decisión arbitraria de la duquesa ya que su pequeña tendrá menos de un mes de vida cuando suceda el evento y los médicos aconsejan que los bebés no tomen vuelos largos hasta, mínimo, las cuatro semanas. Además, es posible que Meghan haya optado por la lactancia materna, por lo que separarse de su hija recién nacida sería todavía más difícil.

Queda esperar la decisión de la pareja respecto de Archie. Es decir, si Harry se animará a llevar a su hijo de dos años con él para homenajear a su abuela o si los Sussex considerarán que es un acto demasiado público para el menor, a quien quieren mantener en privado lo máximo posible.

El viaje se realizará después de que, en mayo pasado, Harry describiera la vida en la familia real como “una mezcla entre The Truman Show y estar enjaulado en un zoológico”. En marzo, durante la explosiva entrevista con Oprah, dijo que había “mucho dolor” entre el príncipe Carlos y él. En dichos más recientes, durante el documental sobre salud mental que produjo para Apple TV, reveló que su padre lo hizo sufrir y que no actuó bien después de la muerte de su madre en 1997.