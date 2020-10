Marian la que cocina: Torta rogel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Miren esta Torta Rogel y díganme si no se zambullirían en la foto? Es una de mis favoritas, es la combinación perfecta de masa suave y crocante y ¡el dulce de leche más rico! (y claro un buen merengue).



Durante toda mi «vida de cocinera» probé mil recetas de rogel y la verdad es que no me convencía ninguna. Hay algunas con huevos, otras sólo con yemas, con leche, con manteca derretida, con agua, con alcohol… (¡y dios me libre de los que estiran tapas de masa de empanadas para hacerla!).

Hace muchísimos años, di con esta receta que es la más fácil y rica del mundo. Es suave, fácil de estirar, no es elástica y no se deforma. Y cuando la combinan con el dulce de leche y merengue y prueban ese primer bocado… ¡no pueden creerlo!



Cuando hablamos de rogel, las proporciones son MUY importantes. Muy poco dulce de leche y comen pura masa; mucho dulce de leche y casi no se puede tragar del empalague. Lo mismo con el merengue.



En fin, me tomo muy en serio esta torta como verán… Les dejo LA receta, que vengo enseñando en mis clases hace mucho tiempo y ¡es una joyita!

Ingredientes

Para la torta:

1 taza (200 grs) de manteca Conaprole a temperatura ambiente

200 ml de crema de leche o crema doble Conaprole a temperatura ambiente

2 tazas de harina 0000

Pizca de sal

Dulce de leche repostero, cantidad necesaria (aprox. 1 kilo)

Para el merengue:

½ taza de claras (aprox. 3 claras)

1 taza de azúcar (siempre es el doble de azúcar que de claras)

1 cucharadita de vainilla

Procedimiento

Batir la manteca unos minutos hasta que esté cremosa y más clarita y agregar de a poco la crema de leche. Batir hasta integrar bien (si les queda como «cortado», seguramente es porque usaron o manteca o crema fría… sigan batiendo que van a ver que al agregar harina, la masa se une bien).

Agregar la harina y batir APENAS hasta que esté la masa unida.

¡NO SOBREBATIR! Es clave para que la masa quede suave y se deshaga en la boca!

Envolver en film en un disco chatito y llevar a la heladera por mínimo 1 hora.

Precalentar el horno a 160 – 170°C

Enharinar la mesada y dividir la masa en 6-8 porciones (depende del tamaño de la torta que quieran hacer).

Estirar cada porción de aprox 2-3 mm de espesor. Luego pueden usar, por ejemplo, la base de una tortera desmontable como molde para cortar discos iguales, así todas las capas quedan parejas. También pueden hacerla cuadrada usando un molde de papel como hice yo.

Pasar los discos (o cuadrados) a una asadera enmantecada y enharinada (o con papel manteca o silicona) y pinchar cada uno con un tenedor.

Hornear por unos 15 min o hasta que estén doraditos.

Dejar enfriar y sacar con mucho cuidado. Dejar enfriar completamente las capas antes de rellenar.

Rellenar con dulce de leche entre cada capa y una vez terminada llevar a la heladera mientras hacemos el merengue.

Para el merengue

Colocar las claras junto con el azúcar en una ollita y poner a fuego bien bien bajo, revolviendo siempre hasta que noten que el azúcar esté disuelto y les queme apenas el dedo al tocar. La mejor manera de darse cuenta si el azúcar está disuelto, es con los dedos al frotar un poco de la mezcla entre pulgar e índice y no sentir los granos de azúcar.

Pueden hacerlo a baño de María pero recuerden que el agua de la olla NO DEBE TOCAR el bowl con las claras y azúcar – el calor proviene del vapor! – de esa forma se aseguran de que no se pase de calor. A mi me da pereza hacerlo de esta manera así que lo hago con fuego directo pero NO ME MUEVO del al lado del fuego!



Pasar al bowl de una batidora y batir junto con la vainilla hasta que esté bien espeso y brillante.



Decorar la torta de a cucharadas (estilo rústico ja) o con manga con pico rizado o redondo.

Quemar con soplete (o si no tienen, la llevan un par de minutos al grill del horno ya precalentado).

¡Miren la perfección de ese merengue y las capas de masa con dulce de leche!



Esta torta es simple pero perfecta. Pruébenla y verán cómo la masa se complementa perfectamente con el dulce del dulce de leche y la suavidad del merengue.



Les cuento que pueden hacerla 3-4 días antes y guardarla en la heladera. Queda perfecta. También pueden hacerla y congelarla. Sí, con merengue y todo. ¡Pierdan el miedo a congelar cosas que queda (casi) todo perfecto!