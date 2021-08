Marian la que cocina: Tarta de peras, lomito y brie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy les comparto una receta de tarta que me encanta: Tarta de peras, lomito y brie. ¡Que combinación que me gusta esta! Me encanta todo lo agridulce y esta tarta no decepciona.

Pueden usar lomito o bondiola, si prefieren otro queso, también sirve. Y las peras le dan un toque único. ¡Anímense a probarla y me cuentan! PD: también va receta de masa de tarta de aceite de cabecera.

Ingredientes

Para forrar una tartera redonda de 28-30cm diámetro aprox



Masa :

2 tazas de harina 0000.

1/3 taza de aceite (cualquier aceite sirve).

2/3 taza de agua tibia (no le pongan fría porque cambia totalmente las textura y se hace difícil de amasar).

Sal/ pimienta a gusto.



Relleno :

200 gs de lomito canadiense (o bondiola)

180g aprox de queso brie (u otro cremoso)

3 peras

3 huevos

1/2 taza de queso crema

Sal y pimienta

1/4 taza de leche

Foto: Marian la que cocina

Procedimiento

Masa :

Precalentar horno a 170ºC. En un bowl colocar harina y sal y hacer un hueco en el centro. Agregar agua tibia, aceite y hierbas (si es que usan). Mezclar con cuchara de madera o con las manos hasta formar una masa suave y homogénea (no amasen de más).



Pasar a la mesada enharinada y estirar con palote. La masa queda suave y bastante elástica por lo que es fácil de manipular. Si la quieren "hojaldrar" (secreto de mamá), espolvorean un poquito de maicena en la mitad de la masa, doblan la otra mitad de masa por encima y amasan nuevamente. Repiten 2 o 3 veces y la estiran bien finita. Colocar la masa dentro de la tartera y recortar los bordes (yo lo hago con tijera) o pueden dejar 2 cm extra para hacer "repulgue".



Relleno :

Mezclar huevos, queso crema y leche, sal y pimienta. Colocar peras cortadas en gajitos finitos y disponer sobre la masa. Colocar encima los trocitos de queso brie y el lomito en trocitos. Volcar la mezcla de huevos por encima. Hornear por aprox. 30 min o hasta que el relleno esté cocido.

Foto: Marian la que cocina