Marian la que cocina: Pan de semillas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ya les conté en otros posts acerca de mi hermana mayor, Andrea, que vive en España y ya he compartido recetas junto con ella en mi blog (por ej. Ensalada Fresca de Verano). Todos los años viene a pasar las vacaciones en familia y nos pasamos cocinando para todos.

Siempre decimos que si viviésemos juntas, pondríamos una pastelería o algo relacionado a la cocina, pero como ella no se piensa mudar y yo tampoco, seguimos aprovechando el tiempo que tenemos juntas en Uruguay.

Siempre nos estamos mandando recetas de esto o aquello, y en esta ocasión esta receta me la pasó ella hace mucho tiempo. No había tenido oportunidad de probarla y entonces la hicimos juntas hace unos días.

Les cuento que este “pan” es especial, ya que tiene muy pocos ingredientes, no lleva levadura y no lleva ningún tipo de harinas de las que solemos usar para hacer pan. Es muy muy sano, liviano, apto para casi todo el mundo (menos aquellas personas que no puede consumir huevos ya que la base para que crezca son las claras y no se pueden sustituir por otra cosa). Nunca me había cruzado con una receta así y me sorprendió. La verdad es que me encantó este pan y ya lo he hecho varias veces.

Les pido un favor: este pan tiene pocos ingredientes y un procedimiento muy simple pero detallado, por lo que NO SUSTITUYAN INGREDIENTES y hagan la receta tal cual y van a ver que queda genial! (y no se amedrenten con la lista de ingredientes! Ver nota final*).

Ingredientes

Rinde para un pan grande de aproximadamente 18 rodajas de 1 – 1,5 cm:



100 grs de semillas de lino (dorado o marrón)

100 grs de semillas de sésamo

100 grs de trigo sarraceno (o harina de soba)

200 grs de harina de almendras

50 grs de semillas de chía

50 ml de aceite de oliva

400 ml de leche (puede ser cualquier leche: vaca, soja, almendras, etc)

8 claras de huevo (si, 8! no pongan menos! Luego con las yemas se hacen el Quindim de mi blog jaja)

1 cucharadita de bicarbonato de sodio (les cuento que también usé polvo de hornear en vez de bicarbonato, y salió perfecto)

1 cucharadita colmada de sal.

Almendras laminadas/semillas de calabaza o la que quieran (para decorar)

OPCIONAL: pueden endulzar el pan con un par de cucharadas de miel, jarabe de agave, azúcar mascabo o endulzante.

Ingredientes pan de semillas. Foto: Marian la que cocina

Procedimiento

- Precalentar horno a 180C y preparar una budinera o molde para pan, de aprox 25-28 cm de largo (tengan en cuenta que sale un pan grandecito). Aceitar y forrar el molde con papel manteca.

- Colocar en la jarra de una licuadora o procesadora (o si tienen, en el recipiente que viene con el mixer que es como una mini procesadora): el trigo sarraceno y licuar (o procesar) hasta que quede polvo.

- Agregar sésamo, lino y chía y procesar hasta que quede polvo.

- Pasar a un bowl grande y agregar la harina de almendras, la sal y el bicarbonato y mezclar bien. Reservar.

- Colocar las claras en el bowl de la batidora y batir hasta que estén a punto nieve (cuidado de no pasarse al batir, que si lo hacen, las claras quedan como “cortadas” y luego no se pueden incorporar bien a la preparación).

- Mezclar apenas la leche con el aceite de oliva con una cuchara. Agregar a los secos y mezclar bien (no se demoren en este paso ya que si lo dejan reposar, los secos absorben mucho el líquido y les va a quedar un mezcla demasiado espesa)!

- Agregar las claras batidas en 3 partes. Primero una parte e incorporan bien.

- Van a notar que la mezcla de semillas con leche y aceite queda bastante espesa, por lo que la primer tanda de claras les va a costar un poquito incorporar.

- Agregar la 2da tanda de claras y mezclar suavemente y con movimientos envolventes. Traten de no sacarle el aire a las claras!

- Agregar la 3er tanta de claras batidas e incorporar.

- Una vez que tengan la mezcla homogénea y lisa, pasar al molde ya aceitado y forrado con papel manteca. Alisar la superficie y espolvorear con las semillas que hayan elegido y si quieren con unos granitos extra de sal.

- Colocar en el horno y hornear 15 minutos a 180C. Luego bajar la temperatura del horno a 150-160C y seguir horneando por unos 30 minutos más. En total aprox 45 minutos (NO ABRIR EL HORNO durante el horneado, por lo menos hasta que haya pasado una media hora, sino se les van a bajar las claras!). El tiempo de horneado va a depender mucho de su horno! Así que vigilen ese pan! Si tienen que dejarlo más rato, háganlo… y ojo con poner el horno muy fuerte porque se les puede quemar fácilmente por fuera y quedar crudo en el centro.

- Una vez que lo pinchan con un palito y éste sale limpio, sacar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente.

- Desmoldar y cortar en rodajas de aprox. 1 cm de espesor.

IMPORTANTE: no es un pan que dure mucho a temp. ambiente, por lo que recomiendo guardarlo ya cortado en rodajas y dentro del freezer, y para comer lo único que hacen es tostar las rodajas en la tostadora antes de comer.

Pan de semillas. Foto: Marian la que cocina

* Todas las semillas, harina de almendras y demás, pueden conseguirlos fácilmente en cualquier tienda de productos saludable.



** Aclaro que no es un pan similar de sabor a un pan “normal”, así que no se crean que va a ser lo mismo! Claro que los panes de trigo son más ricos jeje pero piensen que es otra cosa totalmente diferente y con un enfoque diferente también. En este caso me enfoco más en un tema de salud que de sabor!!