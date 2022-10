Marian la que cocina: Galletitas de manteca y dedos de brujas especiales para Halloween

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mi sobrina mayor tiene 18 y esa es la cantidad de años que llevo cocinando, año tras año, alguna cosa de Halloween para que mis sobrinos, y ahora también mis hijas, lleven al cole. Galletitas, cupcakes, cakepops, sombreritos de bruja, dedos de bruja y hasta un esqueleto hecho de pop acaramelado saliendo de una tumba de chocolate.

He cocinado muchas cosas divertidas, pero lo que más disfruto hacer son galletitas decoradas. Me fascina como con una simple masa de galletitas y un poco de imaginación podemos crear cosas súper lindas y originales.

Esta receta venía una una caja de cortantes que mi madre compró hace años por Amazon. Desde que la probamos, es la única receta de galletitas que cocinamos (tanto mi madre como yo). Es facilísima de hacer, muy rica y las galletitas no se deforman al hornear (clásica falla de muchas recetas).

Las cubrí con un baño bien simple que se llama glacé y que es simplemente azúcar impalpable con jugo de limón y lo teñí de varios colores. Los “dedos de bruja” están hechos con la misma masa de galletitas, pero teñida de verde y con almendras a modo de uñas.

Ingredientes:

150 grs de manteca a temperatura ambiente (¡importante!)

1 taza de azúcar

1 huevo

1/2 cucharadita de vainilla

2 1/2 tazas de harina

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Para el glacé:

2 tazas de azúcar impalpable

El jugo de 1 limón mediano (o en su lugar, 2-3 cucharadas de leche o agua si prefieren que no les quede ácido)

Colorante del color que elijan (yo usé negro, verde y blanco)

Gomitas de diferentes motivos para decorar

Procedimiento:

Batir la manteca junto con el azúcar unos minutos hasta que aclare. Agregar el huevo y la vainilla y batir un par de minutos. Agregar harina, polvo de hornear y sal y batir hasta unir (no sobrebatir). Pasar a la mesada y unir apenas con las manos.



Por favor, no amasar como si fuera un pan. Este tipo de preparaciones (al igual que las masas de tarta) no se deben amasar, ya que si lo hacen se empieza a derretir la manteca con el calor de las manos y además va a desarrollar el gluten y va a hacer que las galletitas queden duras y acartonadas.



Envolver en film y dejar enfriar mínimo una hora (idealmente varias horas). Cuando enfriamos bien la masa nos aseguramos de que al cortar y hornear, las galletitas mantengan su forma.



Precalentar horno a 170°C. Preparar una placa enmantecada y enharinada, o bien con silicona antiadherente o con papel manteca. Retirar la masa de la heladera, quitar el film y estirar con palote de amasar, de aproximadamente 1/2 cm de espesor.



Cortar con cortante (yo usé redondo de 4cm para las arañas, redondo de 2cm para los ojos, y redondo de 4cm y cortado al medio para las bocas), colocar en la asadera o placa y hornear unos 15 minutos hasta que estén doraditas. Retirar del horno y dejar enfriar bien antes de decorar.



Para el glacé:

Colocar el azúcar impalpable en un bowl y agregar de a poco el jugo de limón hasta obtener una consistencia espesa que les permita esparcir pero que no se caiga por los bordes de la galletita. Si ven que está muy líquido, agregan más azúcar impalpable, y si está muy firme agregan gotitas de jugo de limón (siempre agreguen de a poco!)



Teñir del color elegido y esparcir sobre las galletitas (yo lo hago con el dedo). Colocar las gomitas antes de que el baño endurezca. Yo hice ojos (luego de seco el glacé, pinté “venitas” con marcador comestible rojo), murciélagos, bocas con dientes, y arañas. Dejar secar de un día para el otro o mínimo 5 o 6 horas (cuánto demore en secar el baño va a depender de la humedad que haya en el ambiente).

Dedos de Bruja

1 receta de galletitas de manteca

Colorante verde

1 Clara de huevo

Almendras enteras

Para teñir de verde, luego de agregar el huevo a la mezcla de manteca y azúcar, batir y agregar de a poco el colorante verde en pasta hasta lograr el color que quieran. Pasar a la mesada y unir sin amasar.



Formar un rollito, dividir la masa en trocitos iguales y comenzar a formar los dedos: hacer un bastón y con el dedo formar dos depresiones y afinar una punta más que la otra. Marcar las “arrugas” con el filo de un cuchillo. Pincelar la punta de los dedos con clara de huevo y colocar una almendra, presionando para que quede en el lugar. Hornear por aprox. 15 minutos hasta que estén apenas doraditos.

¡Listos! ¿no son geniales?

Espero les hayan gustado estas simples ideas pero que ¡seguro sorprenden a cualquiera!

​