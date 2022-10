Marcela Posada, actriz de Yo soy Betty, la fea, confiesa que lleva 10 años de abstinencia sexual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La actriz Marcela Posada, quien interpretó a Sandra en la exitosa telenovela colombiana 'Yo soy Betty, la fea', reveló que desde hace más de 10 años decidió estar sola como muestra de amor propio y, por ende, ha mantenido abstinencia sexual.

En medio de una entrevista para el programa de entretenimiento La Movida, de RCN, Posada expresó que no está interesada en "amores pasajeros" y tampoco le llama la atención tener citas. Según ella, en todos estos años ha encontrado la plenitud en el querer propio. "Estoy feliz", dijo.

“(...) Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas. No me hace falta, no lo necesito, no lo busco. Si me llega, lo rechazo, porque realmente me siento bien así. Yo sé que hay personas que lo necesitan para vivir y necesitan tener vida de pareja. Yo, Marcela Posada, no lo necesito”, indicó la actriz.

Durante un Instagram Live, que fue organizado por el actor Jorge Enrique Abello, la actriz también comentó otros aspectos del romance que tuvo con Fernando Gaitán, quien fue el director de 'Yo soy Betty, la fea'. Según se evidenció, no ha tenido muy buenas experiencias en las cuestiones del amor.

La relación entre ambos solo duró 8 meses, mientras se filmaba el inicio de la novela de televisión. Gaitán falleció en enero 2019.

Y, ahora, Posada describió lo que siento por él como una "traga eterna", lo que quiere decir que estuvo enamorada, pero al aparecer no fue un amor correspondido, ya que el guionista y director colombiano habría tenido un estilo de vida diferente. "(...). Era muy difícil lidiar con tanta mujer detrás de él, yo creo que él nunca se enamoró de mí. Eso finalmente terminó", afirmó.