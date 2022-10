Se hizo millonaria a los 19 años trabajando para OnlyFans y no sabe en qué invertir su dinero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Linsey Donovan, ahora de 23 años, creció en Maryland, Estados Unidos, sin mucho dinero, pero luego, cuando se mudó a Florida a los 18 años, todo cambió. La joven influencer empezó trabajar como modelo y compartir contenido en su cuenta de OnlyFans.

En una entrevista para el canal Truly, Donovan explicó que salió de la casa de sus padres a los 18 anos y a los 19 ya era millonaria. Con lo que ganó como modelo, comenzó a invertir en casas y ahora posee una cartera de propiedades sorprendente. "Actualmente soy dueña de cuatro propiedades y el valor de mis propiedades superan los U$S 7 millones" contó en sus redes.

A Donovan también le gusta darse caprichos: tiene una colección de autos que valen U$S 500.000. Entre sus bienes preciados también están: una moto todoterreno de U$S 20.000, un piano de media cola (que no sabe tocar) de U$S 30.000 y un vestido de U$S 3.000 hecho especialmente para Kim Kardashian. La millonaria agrega: "Se siente muy bien poder comprar lo que quiera y no tener que preocuparme por el precio. Tener libertad financiera es increíble".

Foto: reproducción de Instagram Linsey Donovan

En un único día gastó US$ 450.000

"Lo máximo que he gastado en un día fueron unos 450.000 y tengo compras extravagantes", afirmó al recordar cómo la gente pensaba que estaba loca cuando quería comprarse un Mercedes de U$S 300.000 a los 19 años.

No solo lo compró sino que también adquirió un "camión de ensueño" de U$S 100.000. Ahora lo tiene estacionado en el garaje de su casa, que compró cuando tenía 20 años, una finca donde también tiene un caballo, una enorme piscina y una casa para sus perros.

Foto: Instagram Linsey Donovan

"Tengo la casa más grande de todo el lago. Me siento como una princesa al entrar todos los días a esta hermosa casa con techos altos. Las puestas de sol aquí son preciosas, me encanta ver a mis perros en la piscina y mi enorme dormitorio rosa de Barbie", finalizó Donovan.