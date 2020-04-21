Los 94 años de la reina Isabel, entre confinamiento y distancia social

Cumpleaños

La monarca del Reino Unido cumple 94 años este martes 21 de abril, mientras su familia y su país se distancian socialmente para prevenir el contagio por coronavirus.

Reuters

La reina Isabel II del Reino Unido cumplió 94 años hoy martes, pero debido al brote de coronavirus hubo poca fanfarria para celebrar la ocasión.

Isabel, la monarca de más edad y con el reinado más largo del mundo, suele pasar su cumpleaños en privado sin mucha celebración pública, pero este año el evento será aún más tranquilo.

Los cumpleaños y aniversarios reales están tradicionalmente marcados por saludos ceremoniales con armas, en los que se hacen disparos desde distintos lugares de Londres, pero la reina sintió que sería inapropiado hacerlo dadas las circunstancias.

Las últimas cifras oficiales muestran que unos 16.000 británicos infectados con el nuevo coronavirus murieron en hospitales, el quinto número más alto a nivel mundial. El país está atravesando su cuarta semana de confinamiento, con la mayoría de los negocios cerrados y los ciudadanos con orden de permanecer en sus casas.

Por lo general se ondean banderas en los edificios gubernamentales para conmemorar el cumpleaños de la reina, pero a los funcionarios se les ha dicho que este año no se espera que todos lo hagan.

El único reconocimiento oficial de la familia real llegó vía Twitter, donde el Palacio de Buckingham publicó una película familiar privada de Isabel de niña, donde juega con su fallecida hermana menor Margarita.

Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday. ?? ? In this private footage from @RCT, we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret. pic.twitter.com/T5IUS8MmQj — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2020

"Jefa de la Commonwealth, Jefa de las Fuerzas Armadas, Jefa de Estado en 16 países y la monarca con el reinado más largo en la historia británica. Esposa, madre, abuela y bisabuela. ¡Feliz cumpleaños, Su Majestad!", decía el mensaje.

Head of the Commonwealth, Head of the Armed Forces, Head of State in 16 countries and the longest reigning Monarch in British History. Wife, mother, grandmother and great-grandmother. Happy birthday, Your Majesty! ?? pic.twitter.com/fusEVFsAJT — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2020

La reina está pasando el día en el Castillo de Windsor, al oeste de Londres, donde ha estado recluida con su esposo, el príncipe Felipe, de 98 años.

Desde allí, Isabel emitió varios mensajes al país, incluyendo el quinto discurso televisado de sus 68 años de reinado.

Felipe emitió un comunicado el lunes, un evento inusual desde que se retiró de la vida pública hace tres años, para agradecer a los trabajadores involucrados en la respuesta a la crisis del coronavirus.

La vida de Isabel II

Isabel, quien nació el 21 de abril de 1926 en el centro de Londres, creció sin esperar convertirse en reina. Su padre, Jorge VI, tomó la corona cuando su hermano mayor, Eduardo VIII, abdicó en 1936 para casarse con la divorciada estadounidense Wallis Simpson.

Isabel ascendió al trono en 1952 a los 25 años y superó a su tatarabuela, la reina Victoria, como la monarca con el reinado más extenso del Reino Unido en septiembre de 2015.