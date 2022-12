Lore nutri: Alimentos y bebidas ideales para hacerle frente a esta ola de calor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los alimentos son un pilar para combatir la ola de calor. Los días que superan los 30 grados, realizar una alimentación adecuada y una correcta hidratación son claves para que el cuerpo se mantenga en condiciones, especialmente si se trata de niños o adultos mayores, que pueden tener alterada la capacidad de regular su temperatura.

El helado "refrescante"

El helado es el alimento al que más se recurre en días de mucho calor, pero es necesario aclarar que los que refrescan son los helados de agua y a base de frutas. Los demás, generan es un estado de frescor momentáneo, que dura un período corto de tiempo y, a largo plazo, puede generar un efecto de calor, que se debe básicamente a su alto contenido en proteínas.

Frutas y verduras

¿Por qué insisto con el consumo de frutas y verduras? Muy sencillo: más allá de todos los minerales y nutrientes que tienen en su composición, son ideales para poder sumar agua en nuestra dieta. Podés consultar acá, cuáles son los de esta estación.



En días de altas temperaturas las pérdidas de agua por el sudor son mayores y es fundamental reponer esas pérdidas. Incorporar frutas y verduras es una buena forma de estar “masticando agua”.



Y como les decía anteriormente, esto es fundamental para niños y ancianos que no solo les cuesta más responder a la sensación de ser, se deshidratan con mayor facilidad.

Top de frutas y verduras con más agua

— Pepino y lechuga.

Contienen más del 95% de su composición.



— Rabanitos y calabaza. Le siguen en cantidad de composición de agua, el rabanito es típico de esta época y se agrega muy bien en ensaladas dando un sabor peculiar y refrescante a los platos.



— Sandía. La fruta con más cantidad de agua por excelencia. Es común que sea la elegida en días de altas temperaturas porque no solo refresca, ¡hidrata!



— Frutillas. Aunque no lo parezca su composición de agua es similar a la de la sandía. Hay que aprovechar las últimas de la temporada y recordar el tip de freezarlas para cuando escasean.



— Tomate. No solo son ricos en agua, tienen un antioxidante que es el licopeno aliado contra las enfermedades cardiovasculares y el envejecimiento celular.

receta Helado flash de sandía Ingredientes: 2 tazas de sandía en trozos y jugo de limón

Procedimiento: Congelar durante toda una noche la sandía ya cortada en trozos. Luego procesar los trocitos más o menos medio minuto y agregar el jugo de medio limón .Batir hasta obtener la textura de helado deseado. Si querés un toque más dulce, podés agregarle un poco de Stevia o miel.



Animarse a las especias

Las especies y picantes funcionarían como un termostato para nosotros, así que a perderles el miedo. Al principio cuesta acostumbrarse, pero refrescan y mucho.



Fuimos engañados por los dibujitos animados que mostraban que un personaje comía algo picante, se ponía rojos y le salía fuego por la boca.

Especias como pimienta y cúrcuma, aumentan el calor interno del cuerpo hasta dejarlo prácticamente igual a la temperatura ambiente: como respuesta, esto activa la circulación sanguínea, aumenta el sudor y, mediante la evaporación, ayuda a refrigerarnos.

Una hierba aromática que también nos ayuda a sudar y liberar el calor corporal es la menta, por eso es ideal para sumarla a tus aguas saborizadas, limonadas, licuados y té.



Si seguís en duda con este punto, pensá que en algunos países tienen (todo el año) temperaturas por encima de los 30 grados. En Medio Oriente o en el Caribe, por ejemplo, la alimentación es 100 veces más abundante en especias y sus habitantes sobrepasan el calor de manera olímpica.

Bebidas: ¿naturales o frías?

Lo que más nos hidratará será consumir agua, pero vale aclarar que optar por agua natural será más efectivo para equilibrar la temperatura corporal.



Otro mito relacionado a la temperatura de las bebidas, es que las infusiones ayudan a depurar y desintoxicar el cuerpo por dentro.



Cuando le agregamos hielo a la bebida, sentimos que nos refresca de inmediato pero este efecto tiene corto plazo, porque el cuerpo enseguida trabaja para volver a subir su temperatura. Como diría la abuela: lo bueno dura poco.

Sí a la sopa

Deberíamos perderle el miedo a tomar sopa en verano. Sólo nos acordamos de este plato en invierno, pero tomar un plato de sopa por la noche es una buena idea, la temperaturas ambiente tiende a bajar y puede ayudarnos a mantenernos frescos, además es un alimento de fácil digestión, lo que generaría menos calor a nivel corporal.

Menos proteínas

En días de calor extenuantes deberías evitar consumir alimentos ricos en proteínas, dejan sensación de pesadez y cuando nuestro organismo los digiere, genera más calor de manera interna.



Cuando aumenta tanto la temperatura, lo ideal es priorizar alimentos de fácil digestión como ensaladas, aumentar el consumo de licuados (como colación, desayunos y meriendas) y optar por una alimentación más ovolactovegetariana, que será más liviana y fresca.

Platos de rápida cocción

Por estos días, dejá de lado todo lo que sea de olla u horno. Te aconsejo métodos más rápidos y ligeros como el salteado o el vapor. Tu cuerpo no necesita más calor que el que ya recibe del ambiente, así que conviene optar por preparaciones sencillas y ligeras que no den demasiado trabajo ni para limpiar, ni para digerir.



¡Espero que estos consejos te sean útiles para estos días!

