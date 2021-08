¿Qué le preguntó la princesa Diana a su astróloga respecto a Carlos y Camilla?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un nuevo documental sobre la princesa Diana, In their own words (En sus propias palabras) se estrenó recientemente y en él se incluyen entrevistas a personas que conocieron personalmente a Lady Di, quienes aportan nuevos datos sobre temas como su divorcio del príncipe Carlos y las tensiones con Camilla.

“A través de entrevistas con muchos que la conocieron personalmente surge una imagen de Diana que revela qué la impulsó a desafiar las restricciones de su vida personal: el matrimonio con un hombre que amaba a otra mujer y una familia real que intentó moldearla a su imagen. Cuando su matrimonio se disolvió, Diana pudo haber salido del escenario mundial y creado una vida privada y tranquila, pero en cambio, impulsada por la necesidad de ayudar a los demás, eligió usar su celebridad para cambiar vidas”, explicó el comunicado de prensa que presenta al documental, que incluye entrevistas con personajes como el biógrafo Andrew Morton, el entrenador de voz Stewart Pearce y amigos como John Travolta.

Además de estos personajes, también se incluye una charla con la que fuera la astróloga de la princesa, Debbie Frank, a quien consultó a fines de los años ochenta y que revela el estado de ánimo de Diana durante esa época. “Fue en un momento difícil de su matrimonio porque su marido estaba teniendo un romance con Camilla, nadie sabía nada al respecto y ella estaba desesperada”, reveló la astróloga en el documental de PBS.

“La princesa Diana se sintió atrapada en algo que no era lo que parecía. Era una niña que, más que nada, necesitaba orientación y ayuda para aceptar los sentimientos”, sumó la astróloga. De acuerdo con el documental, Lady Di se dirigió a ella desesperada por encontrar respuestas a las preguntas que la estaban torturando en ese momento. “¿Por qué él es así? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Se quedará con Camilla?”, fueron las preguntas que le disparó en ese momento.

Aunque sin demasiada información sobre las palabras que le dijo en aquella época, Frank enfatizó en el documental que “Carlos era una persona completamente diferente a Diana a pesar de tener signos compatibles”. Siendo el príncipe de escorpio encajaba perfectamente bien con la princesa, que era de cáncer. Un dato a considerar: su amante Camilla Parker-Bowles también es de cáncer.

Según la astróloga, Lady Di se enfrentaba con dos problemas. Uno, referente a los astros, mostraba incompatibilidades respecto de los signos lunares de la pareja: “Carlos, con la luna en tauro, es muy terco y decidido. En cambio, Diana tenía su signo lunar en acuario, una característica que la acercaba a las personas y que la hacía moverse junto con los tiempos. Los dos eran muy diferentes en este sentido”, contó Frank en el documental.

El otro problema que padecía Diana eran sus inseguridades y miedos personales potenciados por el engaño de su marido. De ahí que para la astróloga el trabajo con la princesa no fuera solo de interpretación de sus estrellas, sino también una suerte de terapia: “Trabajamos más bien en lo que ella podía aprender de todo aquello, las posibilidades que tenía para poder crecer. De esta manera, gradualmente se volvió más segura de sí misma”, reveló la profesional de los astros en el documental.