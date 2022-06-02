La familia real acompaña a la reina Isabel II en el saludo en el balcón de Buckingham
REALEZA
Con vestido azul celeste de la diseñadora Angela Kell la soberana, de 96 años, saludó a la multitud congregada frente a la residencia real
Varios miembros de la familia real británica, entre ellos el príncipe Carlos y los duques de Cambridge aparecieron esta mañana en el balcón del palacio de Buckingham para acompañar a Isabel II en el saludo oficial como parte de los festejos oficiales por sus 70 años de reinado.
Con vestido azul celeste de la diseñadora Angela Kelly, pamela a juego y bastón en mano, la soberana, de 96 años, saludó a la multitud congregada frente a la residencia real y en la gran avenida "The Mall", que ha sido decorada con grandes banderas del Reino Unido.
La familia real pudo ser vista en el palacio al término del desfile militar conocido como "Trooping the Colour", que marca el cumpleaños oficial de la soberana y, en esta ocasión, el comienzo de cuatro días consecutivos de celebraciones por el Jubileo de Platino.
Debido a sus problemas para andar, Isabel II no siguió este desfile de los regimientos británicos, entre ellos la guardia real, en el patio de armas de Horse Parade, la sede de la guardia de caballería en el centro de Londres, pero saludó a los militares desde el balcón del palacio de Buckingham acompañada por su primero el duque de Kent.
En el balcón estaban también los hijos de los duques de Cambridge, los príncipes George, Charlotte y Louis.
Nada más aparecer en público, se pudieron escuchar los gritos de miles de personas, que hoy portaban la bandera "Union Jack" -con sus colores rojo, azul y blanco- en sombreros o banderines.
En el último año, especialmente tras la muerte en 2021 de su marido, el duque de Edimburgo, han sido pocas las ocasiones en que Isabel II ha sido vista en público por sus problemas de movilidad.
A este colorido desfile acudieron otros miembros de la familia real, el primer ministro británico, Boris Johnson, y su mujer, Carrie Johnson, así como invitados especiales.
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