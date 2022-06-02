La familia real acompaña a la reina Isabel II en el saludo en el balcón de Buckingham

REALEZA

Con vestido azul celeste de la diseñadora Angela Kell la soberana, de 96 años, saludó a la multitud congregada frente a la residencia real

efe

Varios miembros de la familia real británica, entre ellos el príncipe Carlos y los duques de Cambridge aparecieron esta mañana en el balcón del palacio de Buckingham para acompañar a Isabel II en el saludo oficial como parte de los festejos oficiales por sus 70 años de reinado.

La familia real británica celebra los 70 años de Isabel II en el trono. Foto: AFP

Con vestido azul celeste de la diseñadora Angela Kelly, pamela a juego y bastón en mano, la soberana, de 96 años, saludó a la multitud congregada frente a la residencia real y en la gran avenida "The Mall", que ha sido decorada con grandes banderas del Reino Unido.

La familia real británica celebra los 70 años de Isabel II en el trono. Foto: AFP

La familia real pudo ser vista en el palacio al término del desfile militar conocido como "Trooping the Colour", que marca el cumpleaños oficial de la soberana y, en esta ocasión, el comienzo de cuatro días consecutivos de celebraciones por el Jubileo de Platino.

La familia real británica celebra los 70 años de Isabel II en el trono. Foto: AFP

Debido a sus problemas para andar, Isabel II no siguió este desfile de los regimientos británicos, entre ellos la guardia real, en el patio de armas de Horse Parade, la sede de la guardia de caballería en el centro de Londres, pero saludó a los militares desde el balcón del palacio de Buckingham acompañada por su primero el duque de Kent.

La familia real británica celebra los 70 años de Isabel II en el trono. Foto: AFP

En el balcón estaban también los hijos de los duques de Cambridge, los príncipes George, Charlotte y Louis.

La familia real británica celebra los 70 años de Isabel II en el trono. Foto: AFP

Nada más aparecer en público, se pudieron escuchar los gritos de miles de personas, que hoy portaban la bandera "Union Jack" -con sus colores rojo, azul y blanco- en sombreros o banderines.

La familia real británica celebra los 70 años de Isabel II en el trono. Foto: AFP

En el último año, especialmente tras la muerte en 2021 de su marido, el duque de Edimburgo, han sido pocas las ocasiones en que Isabel II ha sido vista en público por sus problemas de movilidad.

La familia real británica celebra los 70 años de Isabel II en el trono. Foto: AFP

A este colorido desfile acudieron otros miembros de la familia real, el primer ministro británico, Boris Johnson, y su mujer, Carrie Johnson, así como invitados especiales.



La familia real británica celebra los 70 años de Isabel II en el trono. Foto: AFP

La familia real británica celebra los 70 años de Isabel II en el trono. Foto: AFP

La familia real británica celebra los 70 años de Isabel II en el trono. Foto: AFP

La familia real británica celebra los 70 años de Isabel II en el trono. Foto: AFP