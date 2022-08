Kylie Jenner dio pistas sobre el nombre de su hijo y los fanáticos no dejan de especular

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Kylie Jenner dio a luz a su segundo hijo en febrero de este año, y luego de anunciar que llamaron Wolf al pequeño, dio marcha atrás, se arrepintió y dijo que le cambiaría el nombre porque “no sentía que le quedara bien”.

Recientemente, una de los personajes de Keeping Up with the Kardashians le reveló a un fanático su nueva decisión.

Todo ocurrió en Los Ángeles, durante el evento de ULTA Beauty. El afortunado en conocer la noticia fue Colt Paulsen, famoso no solo por su profunda afición por todas las Kardashians, sino porque además trabaja de cerca con toda la familia.

En sus redes sociales, este periodista graduado de la Universidad de Nebraska en Omaha comparte su vida y trabajo junto a las famosas. En abril de este año, anunció que sería el presentador de Kards Katch Up, un show de E!, producido en formato para YouTube, que forma parte de todo el emporio televisivo que ostentan las Kardashians.

En ese sentido, entre las fotos y videos que Paulsen compartió en su cuenta de Instagram, los fanáticos se emocionaron con un video donde, en sus palabras, Kylie le reveló el nombre del pequeño de ahora siete meses. Se trató de una filmación donde la famosa le dio una pista mientras expresó uno de los lemas que la caracterizan: “Rise and shine”, en español, “Levántate y brilla”.

“Kylie Jenner me dijo el nombre”, expresó Paulsen a través de un video, mientras Kylie se inclinaba a hablarle en el oído, mientras y a la par se ponía la mano izquierda cerca de la boca para evitar que le leyeran los labios. El periodista reaccionó con asombro una vez que Jenner, aparentemente, le susurró el nuevo nombre del bebé.

Como era de esperarse, los fanáticos reaccionaron a la publicación y trataron de analizar el misterioso nombre. “¡Es ‘Sunny’, por ‘Rise and shine’!”, escribió un usuario de Instagram, mientras que otros opinaron que podría ser “Knight”.

Kylie y el inesperado cambio de nombre de su hijo



En febrero de este año, Kylie Jenner anunció el nacimiento de su segundo hijo con el rapero Travis Scott, en una publicación en sus redes sociales. Inicialmente, los fanáticos dedujeron que se trató de un chico porque acompañó el texto con un emoji de corazón en azul.



Más adelante, trascendió que el nombre del pequeño era Wolf. Sin embargo, se arrepintieron de la decisión y dieron marcha atrás, aunque ya estaba registrado legalmente como Wolf. En una entrevista con USA Today en abril, Kylie reveló que “en el momento que firmó el certificado electrónico de nacimiento del bebé, supo que probablemente le daría un nombre diferente”.



Asimismo, también compartió la decisión con sus fanáticos en redes sociales. “Para su información, el nombre de nuestro hijo ya no es Wolf”, fue parte del texto que se leyó en Instagram, y que luego continuó: “Simplemente, no sentimos que sea para él. Solo quise mencionarles esto porque veo que lo llaman Wolf en todas partes”.