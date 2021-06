Kim Kardashian le hizo un cambio exótico a su Lamborghini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Disponer de una inmensa fortuna permite darse lujos faraónicos. Así lo hizo Kim Kardashian con su Lamborguini Urus. La modelo y empresaria customizó su vehículo con tela de peluche blanca no solo por dentro... sino también por fuera.

Como si fuera una ovejita a motor, a través de una serie de fotos y videos de Instagram, Kardashian rebautizó a su Lamborghini Urus como “Little Lamb-Bo”, un juego de palabras que incluye el término lamb, que es cordero en inglés y que hace referencia a la canción “Mary had a little lamb” (María tenía un pequeño cordero).

Claro que no se trata de un capricho de diva, sino que el traje de peluche para el auto fue concebido para promocionar la línea de ropa del negocio de la modelo y empresaria, Skims, que justamente está confeccionada con este material.

https://www.instagram.com/kimkardashian/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f1760867-7ccb-4a24-bbef-bc886626df53

“Dios mío, ¿esto no es lo más lindo y divertido de todos los tiempos? Pronto estrenamos una nueva línea cozy. Va a juego con el coche”, escribió la modelo y empresaria junto a fotos con el auto forrado en peluche, desde la carrocería, las llantas y hasta el habitáculo.