Jugo de tomate, ¿por qué tomarlo al despertar?

El tomate es uno de los ingredientes consentidos en casi todas las cocinas alrededor del mundo, no solo por la versatilidad de su sabor, sino también por los múltiples beneficios que aporta al cuerpo.

¿Sabes qué beneficios tiene tomar jugo de tomate en ayunas?

El tomate posee una densidad calórica muy baja, y altos niveles de fibra. Por lo que tomarlo por la mañana en ayunas mejorará tu tránsito intestinal y te ayudará a prevenir el estreñimiento.

También su ingesta favorece el proceso de absorción de nutrientes, y regula la producción de jugos ácidos.

Desintoxica el cuerpo

Las propiedades diuréticas y depurativas del jugo de tomate estimulan la eliminación de toxinas retenidas en el cuerpo. Además de que disminuyen y controlan la inflamación a lo largo del día.

Fuente de vitaminas

Según información del blog médico Alimentos Saludables, la ingesta diaria de tomate proporciona entre el 18% y el 30% de nutrientes recomendados gracias a su contenido de vitamina C que fortalece el sistema inmunológico; vitamina A, buena para la vista; y vitamina K, para el sistema óseo.



Disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiacas

Diversos estudios epidemiológicos realizados durante la década de los 90 mostraron que el consumo de tomate puede prevenir el desarrollo de eventos cardiovasculares, como los infartos al miocardio y enfermedades cerebrovasculares.



A su vez, el European Study of Antioxidants, Myocardial Infarction, and Cancer of the Breast (EURAMIC), examinó la relación entre la concentración de licopeno e infarto agudo de miocardio.



Además, expertos aseguran que presenta algunos efectos benéficos en la absorción de colesterol.



Rejuvenece la piel y ayuda en el proceso de cicatrización

Los licopenos, que son los pigmentos naturales que le dan a algunos alimentos su tonalidad rojiza, fungen también como antioxidantes, por lo que el jugo de tomate combate el envejecimiento, retrasa la aparición de arrugas, y mantiene la piel libre de impurezas.

¿Cómo prepararlo?



La preparación de este jugo es muy sencilla y lo ideal es hacerlo al momento de tomarlo, utilizando ingredientes naturales y previamente desinfectados.



Ingredientes:

3 o 4 tomates medianos

Una rama de perejil fresco o albahaca.

Jugo de limón (la cantidad dependerá de qué tan ácido lo quieras)

Una taza de apio (opcional)



Deberás licuar todos los ingredientes con un vaso de agua fría, hasta conseguir el nivel de espesor que prefieras.



Recuerda que este jugo no funciona como reemplazo del desayuno, lo ideal es combinarlo con una dieta equilibrada y adecuada a tu estilo de vida, y a las necesidades específicas de tu organismo. Así, lograrás absorber sus beneficios al máximo, depurar tu organismo, y por si fuera poco, quemar grasa y mantener balanceado tu peso.