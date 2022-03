Jennifer Aniston y su particular forma de desayunar para mantenerse en forma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jennifer Aniston siempre se destacó por su belleza natural, pero a la naturaleza también hay que ayudarla. Uno de sus secretos para verse tan bien a los 53 años se encuentra en sus desayunos.

En una reciente entrevista con la revista First For Women, Jennifer reveló que sigue un estricto régimen que comienza con la primera comida del día: “Cuando me despierto tomo agua tibia con limón y luego un batido o una palta con huevos. Aprendí a prepararlos de diferentes formas así tienen un sabor diferente cada mañana”.

Otra variante para no cansarse de comer siempre lo mismo es preparar avena con clara de huevo batida. “Agrego la clara justo antes de que la avena termina de cocinarse. Le da proteína adicional y una textura esponjosa que es deliciosa”, explicó Jennifer.

Por otro lado, en una entrevista anterior con Radio Times, la protagonista de The morning show agregó que es una firme defensora del ayuno intermitente, que la ha ayudado a ponerse en forma: “Hago ayuno intermitente así que a veces no como nada por la mañana. He notado una gran diferencia al pasar 16 horas sin comer alimentos sólidos”.

Otros secretos de belleza



Pero los desayunos no son la única variable para mantenerse hermosa y saludable. Desde hace años la protagonista de Friends es una fuerte referente del Yogalosophy, una disciplina que trabaja cuerpo, mente y espíritu a la vez.



Mandy Ingber, creadora de este movimiento, es quien supervisa de cerca la rutina de la actriz que combina ejercicios de yoga, spinning y meditación, además de una alimentación saludable. “El yoga te ayuda a prepararte para todo. Es como la meditación. Simplemente permite que cualquier cosa que se te presente a lo largo del día sea algo factible”, le confesó la estrella a E!, quien aprendió a mantener la calma a través de esta disciplina.



Respecto de su rostro, Aniston reveló que recurre a las cremas comúnmente indicadas para las hemorroides para desinflamar sus ojos. Además se aplica vaselina en los párpados para lograr pestañas prominentes.