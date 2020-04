Jardín Urbano: Perfume todo el año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando hablamos de perfume en el jardín, nos referimos a los jazmines. Esta semana les propongo conocer sobre los jazmines trepadores blancos y perfumados.

Es importante saber que nuestro clima subtropical admite tener varios jazmines de estas características. Cuatro de ellos son ideales por su resistencia, facilidad de conseguirlos y de reproducirlos.

Estas plantas se colocan al sol y toleran algo de sombra. Además, no pierden la hoja, algo que puede ser considerado una ventaja o no dependiendo para qué los plantamos. Si deseamos sol en invierno preferimos las plantas caducas si deseamos disimular alguna construcción en invierno preferimos que no sean caducas.



En este caso los cuatro jazmines más comunes son todos perennes y de flores blancas que se pueden confundir. No obstante, todos difieren, ya sea por la época de floración, por la forma de sus hojas.

Estos son: El jazmín de hungría, que florece de agosto a principios de octubre; el jazmín de leche, que florece en noviembre y diciembre; el del país y el azórico que florecen de noviembre a abril-mayo.

Por lo tanto con estas cuatro plantas podemos tener un jardín perfumado casi todo el año. De estos jazmines y otros menos conocido hablamos en nuestro taller a distancia de jazmines trepadores perfumados toda la info: https://www.jurbano.com/actividades2020jardinurbano