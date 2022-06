Influencer se hace viral con su explicación sobre cómo se generan las turbulencias en un avión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En algunas ocasiones, trasladarse a alrededor de 42.000 pies de altura causa la sensación de encontrarse en un mayor peligro que hacer los mismos kilómetros por vía terrestre, pese a que en las estadísticas los accidentes aéreos son muchos menos que los viales. A causa de eso, se estima que al menos el 20% de la población mundial tiene miedo a volar.

En este sentido, se viralizó un video en el que una tiktoker ejemplifica qué sucede cuando en un vuelo se desata una turbulencia, ese movimiento inusual de la aeronave que suele provocar pánico en algunos pasajeros. La joven utilizó una gelatina y un algodón para demostrar que, pese a los temblores, el pasajero está a salvo.

Las turbulencias aéreas se desatan debido a un fenómeno natural meteorológico, en el cual el avión queda atrapado en un flujo de aire interrumpido. Esto hace que el transporte tenga diversos movimientos, en ocasiones muy fuertes, que crean la sensación en el viajero de que podría terminar en un accidente. Sin embargo, Anna Paul encontró una didáctica forma de explicar por qué es poco probable que esta situación termine en tragedia.

Con un recipiente lleno de gelatina, la joven graficó lo que sería el flujo de aire en el cielo y con un pedazo de algodón representó el avión que quedó atrapado allí. “Sabes que está atascado allí porque la presión proviene de la parte inferior del costado”, explicó sobre la situación que se desata al momento de atravesar una turbulencia y demostró que el avión no sufrirá una caída ya que se encuentra “contenido” por lo que ocurre.

En ese instante, la joven hace hincapié en que es el momento de relajarse como pasajero debido a que, si bien está la aeronave tiembla, la labor del piloto es pasar ese espacio donde el aire esta interrumpido y luego el movimiento volverá a la normalidad. “Nunca se ha estrellado un avión debido a una turbulencia, así que no tenés que asustarte”, aseguró la joven tras realizar esta simple representación de cómo se produce este fenómeno que tanto miedo causa en los pasajeros.

Cientos de personas que reconocieron su miedo al volar, dejaron su comentario la publicación de la joven que se viralizó de inmediato. “Esto me ayuda mucho”; “Gracias, es muy sencillo de comprender y saber que se está a salvo”; “Eso es tan inteligente, nunca había pensado en eso antes, muchas gracias Anna”; “Elijo creer en vos y pensar mi próximo viaje”, fueron algunos de los comentarios en los que los usuarios le agradecieron a la influencer por esta explicación.

Mientras, otros tantos se volcaron hacia las bromas sobre la ejemplificación. “Avión asustado por las turbulencias. Yo: no se preocupen chicos, solo estamos en gelatina tambaleante”; “Si me pasa me voy a imaginar dentro de la gelatina”; “Si me pasa voy a mirar por la ventana y esperaré mi gelatina”, expresaron con humor. Otra persona, dio otro hecho que podría compararse con la turbulencia: “¡Otro piloto me dijo que es comparable a un bache o a un bache en la carretera cuando estás conduciendo!”.