El imperdonable desperfecto en la mansión de Kylie Jenner

Kylie Jenner mostró su mansión de 36 millones de dólares, ubicada en Los Ángeles. La residencia, comprada en abril de 2020, parece un spa cinco estrellas con pileta y cancha de tenis. Sin embargo, en uno de sus baños todo el lujo se derrumba al ver no solo el diminuto duchador sino también al contemplar la triste presión del agua.

En el video que la protagonista de Keeping up with the Kardashians subió a sus historias de Instagram, los seguidores vieron las paredes de mármol rosa, la mampara de vidrio, los accesorios negros y el cabezal de ducha que causó toda clase de críticas y comentarios en redes sociales.

El baño de mármol rosado con vetas negras elegante y lujoso desciende en estrellas con la decepcionante presión de agua de la mansión de la mediática hermana Jenner

Una seguidora tuiteó: “Kylie Jenner vive en una mansión de 36 millones de dólares y esta es la presión del agua”. Y agregó una foto de la ducha abierta. El tuit recibió más de un millón de likes y miles de comentarios.

Algunos justificaron la decepcionante presión explicando que existen controladores para que salga más o menos cantidad de agua. Otros aseguraron que el tema del agua es un problema del área y que es normal que esa sea la presión esperada.