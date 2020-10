La histórica invitación de la reina Isabel II que Kate Middleton decidió rechazar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A medida que pasan los meses, se comienzan a revelar nuevos entramados sobre la relación entre los miembros de la realeza británica. Ahora, un nuevo libro develó una especial invitación que habría realizado la reina Isabel, mediante la cual rompió el protocolo, pero que fue rechazada por Kate Middleton.



Todo comenzó por las especulaciones y rumores que surgieron luego de que Meghan Markle celebrara una Navidad con su familia política antes de casarse con el príncipe Harry. Muchas personas se preguntaron por qué una invitación previa a su casamiento no había sido también ofrecida a Kate. Sin embargo, trascendió que la reina sí invitó a un compromiso festivo ante de su compromiso con William, pero ella no aceptó la invitación.

En su nueva biografía Battle of Brothers, cuyos extractos fueron publicados en The Daily Mail, Robert Lacey afirma que Isabel rompió con la tradición y extendió su primera invitación a una pareja no registrada para el tradicional almuerzo de Navidad de la familia en 2006. Pero en ese momento Kate, que tenía 24 años rechazó la histórica solicitud.

El escritor detalla que en 2006, la pareja había estado saliendo durante cinco años, pero que, a pesar de eso, Kate rechazó el pedido. "Era la primera vez que la reina había extendido una invitación de este tipo a una 'novia' no registrada, pero Kate tuvo su propia visión de esa ruptura con la tradición: iría a Sandringham el día de Navidad solo cuando estuviera comprometida y tuviera un anillo para probarlo", describió en el libro.



En la biografía, el experto en realeza afirmó que William estaba decidido tomarse las cosas con calma en su relación con Kate, e incluso, llegó a pedirle consejos a su familia. "William se dirigió a su padre y a su abuela en busca de orientación. La reina se había encariñado mucho con Kate, pero ella le dijo que no debería apresurarse a comprometerse, y su padre le aconsejó lo mismo", se lee en el texto.

Otra impactante revelación tiene que ver con la relación entre William y Harry. De acuerdo con Lacey, la ruptura entre los hermanos se dio dos años antes de que Meghan entrara en la vida de ambos.