La historia detrás del video viral de la pelea de hermanas de la que todos hablan

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que se puede ver a dos niñas celebrando en una fiesta de cumpleaños. El espacio está lleno de detalles para la más pequeña que, según se puede ver, está cumpliendo tres años. Todo iba bien hasta que su hermana decidió adelantarse y apagar la vela de la torta lo que enojó a la cumpleañera quien no duda en tirar del cabello de la otra.

No parece una escena que podría volverse tendencia en redes sociales porque no es poco común que algún niño quiere ganar protagonismo y apague la vela en una torta que no es suya. Pero lo que llamó la atención en esta fiesta es la reacción de la niña que, a pesar de los tirones de cabello, se muestra orgullosa de su acción.

Luego de que el video cobrara popularidad nos enteramos que se trataba del festejo de la pequeña Maria Eduarda quien vive la ciudad de Pato Branco, en Brasil. El hecho fue grabado y compartido en Instagram por Gabriela Aureluk, mamá de las pequeñas, quien no esperaba que se viralizara rápidamente en redes sociales. De hecho, la familia decidió retirar el video.

Gabriela Aureluk después subió otras fotos en la plataforma en las que cuenta que, aunque la hermana mayor manifestó sus celos por el cumpleaños de la pequeña incluso partieron la torta juntas.

El video ya se popularizó en diversos países y los usuarios no dudaron en hacer memes con las imágenes. En estos se puede ver que, mientras unos odiaron la acción de la niña que apaga las velas, otros lo vieron como un acto de rebeldía y confianza.