Una historia de amor se viralizó en TikTok con las imágenes de una cámara de seguridad

Miles de personas se conmovieron con una demonstración de amor que viralizó en TikTok. La pareja de enamorados es de Brasil y fue grabada sin darse cuenta mientras daba muestras de cariño en plena calle. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad fueron publicadas en la cuenta personal de Isabella Fons, una de las protagonistas de esta historia de amor.

“Yo diciéndole a mi novio que quería grabar más de nuestros momentos”, se lee en la descripción del video que muestra a la pareja compartiendo un baile.

Sin embargo, los registros no fueron realizados por la pareja, sino por una cámara ubicada frente a la casa de la joven. El dispositivo captó las imágenes durante varios días, según precisa La Vanguardia. En ellas se puede apreciar la misma escena: la pareja saliendo de la vivienda o despidiéndose con besos y abrazos.

En esta evolución de la historia se ven, además, los cambios de looks y el auto estacionado del novio. El fondo musical del clip, Until I Found You, de Stephen Sanchez, convierten aún en más románticas las escenas.

La reacción de los usuarios

“Es mi video favorito”, escribió Isabella en la leyenda y no le faltó razón a la joven, pues las imágenes superaron los dos millones de reproducciones desde su fecha de publicación. Además, conmovieron los usuarios de la plataforma, quienes celebraron el romance de la pareja y desearon volver a pasar por esta etapa del enamoramiento en algún momento de sus vidas.

“Qué video precioso”, escribió un usuario. “Eso es amor”, comentó otra persona. Las imágenes también llegaron a Twitter, superando los cuatro millones de vistas. “Estoy cansada de ser la espectadora, la verdad”, se lamentó una usuaria, que no tuvo suerte en el amor.

¿Qué es el enamoramiento?

De acuerdo con el sitio Concepto, el enamoramiento es un estado emocional que se caracteriza por la alegría y la fuerte atracción de una persona hacia otra. “Este sentimiento se manifiesta en los individuos de modo tal que sienten que pueden compartir todo tipo de acontecimientos de sus vidas”, indica la página.